Сборная Казахстана по хоккею сыграет в новом международном турнире

С 10 по 13 февраля в Нур-Султане впервые состоится международный хоккейный турнир Qazaqstan Hockey Open-2021. В нем примут участие сборные Казахстана, России и Беларуси, сообщает официальный сайт Ligasy.kz.

Турнир пройдет в рамках контрольно-матчевых встреч перед чемпионатом мира по хоккею с шайбой, который состоится в период с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Изначально в Qazaqstan Hockey Open-2021 планировалось участие четырех команд, но поскольку одна из сборных не сможет прибыть в связи с ситуацией в мире, Казахстан представят две команды. Вторая сборная проведет выставочные встречи.

Расписание игр:

10 февраля, 19:30, Беларусь — Казахстан;.

11 февраля, 19:30, Россия — Беларусь;.

12 февраля, 15:30, Казахстан 2 — Беларусь (выставочный матч);.

12 февраля, 19:30, Казахстан — Россия;.