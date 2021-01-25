Сборная Казахстана по хоккею сыграет в новом международном турнире
Есть расписание игр.
Есть расписание игр.
С 10 по 13 февраля в
Турнир пройдет в рамках
Изначально в Qazaqstan Hockey Open-2021 планировалось участие четырех команд, но поскольку одна из сборных не сможет прибыть в связи с ситуацией в мире, Казахстан представят две команды. Вторая сборная проведет выставочные встречи.
Расписание игр:
10 февраля, 19:30, Беларусь — Казахстан;.
11 февраля, 19:30, Россия — Беларусь;.
12 февраля, 15:30, Казахстан 2 — Беларусь (выставочный матч);.
12 февраля, 19:30, Казахстан — Россия;.
13 февраля, 17:00, Россия — Казахстан 2 (выставочный матч).