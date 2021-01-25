Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
24.01
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
01
Хоккей. НХЛ
24.01
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
23
Хоккей. НХЛ
24.01
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Б
34
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
09:34 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею сыграет в новом международном турнире

Есть расписание игр.

Наверх

С 10 по 13 февраля в Нур-Султане впервые состоится международный хоккейный турнир Qazaqstan Hockey Open-2021. В нем примут участие сборные Казахстана, России и Беларуси, сообщает официальный сайт Ligasy.kz.

Турнир пройдет в рамках контрольно-матчевых встреч перед чемпионатом мира по хоккею с шайбой, который состоится в период с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Изначально в Qazaqstan Hockey Open-2021 планировалось участие четырех команд, но поскольку одна из сборных не сможет прибыть в связи с ситуацией в мире, Казахстан представят две команды. Вторая сборная проведет выставочные встречи.

Расписание игр:

10 февраля, 19:30, Беларусь — Казахстан;.

11 февраля, 19:30, Россия — Беларусь;.

12 февраля, 15:30, Казахстан 2 — Беларусь (выставочный матч);.

12 февраля, 19:30, Казахстан — Россия;.

13 февраля, 17:00, Россия — Казахстан 2 (выставочный матч).

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Аякс» хочет за Промеса 12 миллионов, Кокорин ждет контракта
Да, Конор поржавел. Но хуже другое — его стиль застрял в 2016-м
Польховский: Успехи российских биатлонистов не случайность
Хабиб заявил о намерении начать карьеру футболиста
Второй допинг-тест Ковалева показал положительный результат
На Большунова подали заявление в полицию после скандала в Лахти
Спортивный жилет с подогревом продают по суперцене
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь