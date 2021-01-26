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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» назначила главного тренера с опытом игры в НХЛ и работы в «Барысе»

Он также является чемпионом России.

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Новым главным тренером «Сарыарки» назначен Евгений Королев, сообщается на сайте карагандинского хоккейного клуба.

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Он является воспитанником хоккейной школы московского ЦСКА — СДЮШОР имени Валерия Харламова. Чемпион России-2002/03, финалист Континентального кубка-2002/03, обладатель Кубка европейских чемпионов-2006.

На драфте 1996 года был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в восьмом раунде под номером 192, заново прошел драфт в 1998 году и снова был выбран командой «Нью-Йорк Айлендерс» под номером 182 в седьмом раунде.

Будучи защитником, провел 43 матча в НХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.

Затем в России защищал цвета клубов из Ярославля, Череповца, Москвы, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Нижнекамска. Привлекался в сборную России.

Работал в качестве тренера в «Барысе» в сезоне-2016/17. С сезона-2019/20 возглавлял команду «Темиртау», затем до сегодняшнего дня был помощником главного тренера «Сарыарки».

Напомним, три дня назад карагандинский клуб расторг контракт с занимавшим пост главного тренера Александром Соколовым по обоюдному согласию сторон.

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