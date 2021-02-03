Десять голов и почти досрочная победа. Как экс-игрок «Барыса» разрывает Лигу в России

Казахстанский форвард Евгений Рымарев забил два гола в последних матчах за «Югру» из
Результативными для казахстанцев стали матчи против «Тороса» (4:1) и «Ижстали» (6:1), в которых Рымарев забил по голу. Общее количество шайб форварда достигло десяти: нападающий не забивал почти два месяца, в последний раз отличившись 2 декабря прошлого года в игре со «Звездой».
Помимо голевых бросков, на счету Рымарева 12 результативных передач. В команде казахстанец уступает только шести игрокам: это форварды Кирилл Пилипенко (24+29), Никита Тертышный (24+21), Антон Берлев (7+28), Артем Воронин (11+16), а также, защитник Иван Лекомцев (10+19).
До конца регулярного чемпионата «Югре» осталось провести пять встреч: все матчи пройдут на своей площадке, а серия стартует 5 февраля. Клуб из
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Добавим, что лучшим результатом в регулярных чемпионатах ВХЛ для казахстанца за