Десять голов и почти досрочная победа. Как экс-игрок «Барыса» разрывает Лигу в России

Казахстанский форвард Евгений Рымарев забил два гола в последних матчах за «Югру» из Ханты-Мансийска, а российская команда близка к победе в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). О выступлении 32-летнего игрока атаки — в материале корреспондента Vesti.kz.

Результативными для казахстанцев стали матчи против «Тороса» (4:1) и «Ижстали» (6:1), в которых Рымарев забил по голу. Общее количество шайб форварда достигло десяти: нападающий не забивал почти два месяца, в последний раз отличившись 2 декабря прошлого года в игре со «Звездой».

Помимо голевых бросков, на счету Рымарева 12 результативных передач. В команде казахстанец уступает только шести игрокам: это форварды Кирилл Пилипенко (24+29), Никита Тертышный (24+21), Антон Берлев (7+28), Артем Воронин (11+16), а также, защитник Иван Лекомцев (10+19).