Команду первого тренера Кучерова не пустили на первенство Москвы

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, рассказал, как его команду из Долгопрудного не допустили к участию в Открытом первенстве Москвы.

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— Мы заявились на Открытое первенство Москвы. Сыграли 3 октября один матч… И встали на паузу. Теперь, 6 февраля, возобновляется первенство Москвы. Мы за это время поменяли юридическое лицо. Было у нас ТРС — территория развития спорта, сейчас сделали ШВСМ — школа высшего спортивного мастерства.

Нас почему-то теперь на Москву не заявили. Собрался президиум Федерации хоккея Москвы, проголосовали. Двое — за, десять — против. Не понимаю, почему детей так отвергли. Оставили без соревнований. А мы сейчас сидим, ломаем голову. Почему с нами так поступили? Есть хоккейная школа, тренеры, все документы в порядке. Никаких причин нам не объяснили. Почему? Что? Как? Какое положение мы нарушили?

Ну, поменяли юрлицо. Так ведь школа «Спартака» в прошлом сезоне тоже меняла юрлицо. Но почему-то ни у кого не поднялась рука их взять и вычеркнуть. Как можно отказываться от детей?! Я не знаю… Вроде бы в президиуме сидят хоккейные люди… — рассказал Курдин.