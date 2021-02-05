Команду первого тренера Кучерова не пустили на первенство Москвы
Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, рассказал, как его команду из Долгопрудного не допустили к участию в Открытом первенстве Москвы.
Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, рассказал, как его команду из Долгопрудного не допустили к участию в Открытом первенстве Москвы.
Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, рассказал, как его команду из Долгопрудного не допустили к участию в Открытом первенстве Москвы.
— Мы заявились на Открытое первенство Москвы. Сыграли 3 октября один матч… И встали на паузу. Теперь, 6 февраля, возобновляется первенство Москвы. Мы за это время поменяли юридическое лицо. Было у нас ТРС — территория развития спорта, сейчас сделали ШВСМ — школа высшего спортивного мастерства.
Нас
Ну, поменяли юрлицо. Так ведь школа «Спартака» в прошлом сезоне тоже меняла юрлицо. Но
61-летний Курдин в настоящее время тренирует детей в хоккейной школе. Среди его воспитанников помимо Кучерова хоккеисты сборной России Никита Гусев и Игорь Ожиганов.