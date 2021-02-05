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11:22 (мск), источник: Sport24

Как выглядит внучка советского хоккеиста Харламова. Она бросила спорт, учится на дизайнера, имеет испанский паспорт

Рассказываем, кто такая Дарья Дронова.

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9
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Гибель Валерия Харламова и его жены Ирины навсегда останется одной из самых страшных трагедий отечественного хоккея. Автокатастрофа унесла жизнь молодой пары и забрал у мирового спорта ярчайшего спортсмена. А еще оставила без родителей совсем еще маленьких Александра и Бегониту. О судьбе детей великого нападающего Sport24 уже рассказывал. Сын попробовал пойти по стопам отца, особых успехов на льду не добился, а сейчас работает генеральным директором нижегородского «Торпедо». Дочка тоже занималась спортом, но в итоге решила посвятить себя семье и воспитанию детей — Даши и Ани. Sport24 рассказывает о старшей из внучек легендарного 17-го номера.

«Обе моих дочки занимаются плаванием. Но я не хочу, чтобы они профессиональными спортсменками становились. Спорт — это все. Ему надо всю свою жизнь отдавать. То есть либо учеба, либо тренировки. Это я по себе знаю. Поэтому пусть лучше получают образование», — рассказывала Бегонита в 2015-м.

Источник: РИА "Новости"

В плавании Дарья специализировалась на дистанции 50 метров вольным стилем, выполнила на ней первый юношеский разряд, после чего все-таки покинула спорт. Кроме того, внучка Харламова закончила художественную школы имени Ватагина. Девушка и сегодня иногда пишет маслом или акварелью, но исключительно «по зову души».

Художественная школа оказала свое влияние — Дарья поступила в Институт дизайна РГУ имени А. Н. Косыгина.

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А вот на дальнейшие планы оказал влияние отец — гендиректор вендинговой компании «Московская кофейная сеть» Дмитрий Дронов. По его примеру внучка звезды ЦСКА и сборной СССР мечтает заняться бизнесом и открыть собственную компанию, которая будет специализироваться на дизайне среды.

В университете Дарья занималась проектированием городских парков и других городских пространств. Собственный бизнес в этой отрасли нужен девушке, чтобы «преобразовывать окружающий мир и делать его комфортнее для людей».

Что еще известно о наследнице легенды? Однажды она посвятила летние каникулы работе аниматоров в детском лагере «Орленок»: помогала оформлять территорию и проводить вечерние мероприятия. Одно из любимых мест отдыха Дарьи — фамильная дача в деревне «Медвежьи озера» Щелковского района.

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Мама Валерия Харламова, которую звали Кармен Ориве-Абад, по национальности была испанка. Вот и у ее правнучки есть испанский паспорт.

И еще несколько фактов. Дарья любит ходить на функциональные тренировки в парке отдыха и смотреть фильмы в кинотеатре Соловей.

А в 2019 году она стала участницей бала дебютанток журнала Tatler в отеле The Ritz-Carlton в Москве.

Источник: Instagram
Источник: Instagram

Артем Гаев

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