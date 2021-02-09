Сборная Казахстана по хоккею вслед за «Барысом» сыграет в Алматы и Караганде?
Ранее столичный клуб впервые начинал сезон в КХЛ в другом городе страны.
Ранее столичный клуб впервые начинал сезон в КХЛ в другом городе страны.
Сборная Казахстана по хоккею может сыграть в Алматы или Караганде, а на турнир могут приехать до восьми национальных команд. О перспективах турнира Qazaqhstan Hockey Open-2021 рассказал на
В прошлом сезоне КХЛ проводила некоторые домашние матчи регулярного чемпионата в Алматы, а теперь за ней может последовать и национальная сборная.
— Турнир может пройти не только в
Для того чтобы набрать побольше игр, мы решили создать фарм Казахстана. Собрать оптимальный состав и на ребят посмотреть. У нас только тут на сборах будет такая возможность перед чемпионатом мира. Плюс планируется выезд на
Надеемся, что такой турнир будет проводиться на регулярной основе. Ранее мы в таких турнирах участвовали, но к себе их не брали. Можем проводить его и в других городах Казахстана, где арены будут соответствовать международным стандартам.
— Команды будут жить в «пузыре»?
— Да, команды России и Беларуси будут жить в одной гостинице. Она принимала многие команды КХЛ. У них отработаны система очистки помещений и разведение команд по этажам. Риск встречи команд сведен до минимума. Игроки сборной Казахстана, которые приедут, тоже будут жить в отдельной гостинице.
Ранее были разъяснены изменения в составе сборной Казахстана, которая первоначально должна была выступить на домашнем турнире полноценными двумя составами. Запланированы четыре игровых дня.
Напомним, что хоккейный турнир в