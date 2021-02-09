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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею вслед за «Барысом» сыграет в Алматы и Караганде?

Ранее столичный клуб впервые начинал сезон в КХЛ в другом городе страны.

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Сборная Казахстана по хоккею может сыграть в Алматы или Караганде, а на турнир могут приехать до восьми национальных команд. О перспективах турнира Qazaqhstan Hockey Open-2021 рассказал на пресс-конференции генеральный директор КФХ Глеб Каратаев, передает корреспондент Vesti.kz.

В прошлом сезоне КХЛ проводила некоторые домашние матчи регулярного чемпионата в Алматы, а теперь за ней может последовать и национальная сборная.

Команда
Казахстан

— Турнир может пройти не только в Нур-Султане. Он может состояться и в Алматы, и в Караганде. Будем с командами-участниками это обсуждать. К сожалению, сложилось так, что для полноценного турнира у нас отсутствует четвертая команда. Пандемия вмешалась. Изъявляли большое желание команда Южной Кореи и четыре европейские сборные. Но в связи с локдауном и ограничениями по возвращению, ведь они должны находиться две недели на локдауне, это не представляется возможным.

Для того чтобы набрать побольше игр, мы решили создать фарм Казахстана. Собрать оптимальный состав и на ребят посмотреть. У нас только тут на сборах будет такая возможность перед чемпионатом мира. Плюс планируется выезд на учебно-тренировочные сборы в Европу. Турнир будет проходить без зрителей. Будут организованы «чистые» зоны. Весь персонал, который присутствует на арене, проходит периодически термометрию и ПЦР-тесты.

Надеемся, что такой турнир будет проводиться на регулярной основе. Ранее мы в таких турнирах участвовали, но к себе их не брали. Можем проводить его и в других городах Казахстана, где арены будут соответствовать международным стандартам.

— Команды будут жить в «пузыре»?

— Да, команды России и Беларуси будут жить в одной гостинице. Она принимала многие команды КХЛ. У них отработаны система очистки помещений и разведение команд по этажам. Риск встречи команд сведен до минимума. Игроки сборной Казахстана, которые приедут, тоже будут жить в отдельной гостинице.

Ранее были разъяснены изменения в составе сборной Казахстана, которая первоначально должна была выступить на домашнем турнире полноценными двумя составами. Запланированы четыре игровых дня.

Напомним, что хоккейный турнир в Нур-Султане стартует завтра, 10 февраля. Ранее были обнародованы составы сборных России и Беларуси. 16 февраля продолжит выступление в КХЛ казахстанский клуб «Барыс» и он еще может улучшить свою позицию в конференции.

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