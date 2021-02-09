Лучший русский юниор забил 30 голов и побил суперрекорд Кучерова! Он держался больше десяти лет
Матвея Мичкова не остановить.
Матвея Мичкова не остановить.
А стоит ли вообще каждый раз представлять Матвея Мичкова? Пермяк, который в январе прошлого года вместе со сборной U-16 выиграл золото юношеской Олимпиады в Лозанне и стал лучшим бомбардиром турнира, весной со скандалом переехал из Ярославля в систему СКА и отобрал у Василия Подколзина звание «русского Макдэвида». Ни одного российского хоккеиста в его возрасте не пиарили так, как Матвея.
Уже год назад уральского вундеркинда называли главным претендентом на первый номер драфта НХЛ-2023, а уже сейчас он разносит МХЛ в «СКА-1946» и идет выше графика «очко за игру». И для того чтобы побить державшийся 11 лет рекорд Никиты Кучерова по количеству голов за сезон для 16-летних хоккеистов, Мичкову понадобилось всего 43 матча.
Было очевидно, что Мичков перерос уровень сверстников из Открытого чемпионата Москвы, готов играть с пацанами на
В первом же матче он забил дебютный гол и стал одним из самых молодых игроков, забивавших в Молодежной лиге, — для того чтобы побить рекорд латвийца Рихардса Букартса, не хватило всего пары дней.
И уже после той стартовой игры с «Динамо» главный тренер «СКА-1946» Лев Бердичевский поднял Мичкова из третьего звена в первое к одному из самых одаренных центров страны Марату Хуснутдинову и долгое время не разводил их.
Тотальная доминация Мичкова доказывает, что он потянул бы уровень МХЛ и годом ранее. В прошлом сезоне ему помешали сыграть за «Локо» только возрастные ограничения лиги, не допускавшие к участию в чемпионате хоккеистов 2004 года рождения. Кстати, именно после феерии Мичкова в Лозанне в России заговорили о необходимости перенять у канадской CHL институт «исключительного статуса», который позволяет «некстванам» типа Коннора Макдэвида попасть юниорскую лигу уже в 15 лет.
Теоретически новый звездный юниор питерцев мог пролететь мимо МХЛ и в этом сезоне: для того чтобы получить допуск от лиги, уроженцу Кунгура, как и остальным хоккеистам 2004 года рождения, пришлось пройти дополнительное медицинское обследование и добиться разрешения от специальной комиссии. Однако на практике она дает зеленый свет почти всем 16-летним пацанам. Интересно другое: родись Мичков на месяц позже, он был бы вынужден еще один год вариться в чемпионате Москвы или другом региональном первенстве и глумиться над ровесниками. Как он издевательски отгрузил два лакросса в одном матче, мы уже видели.
Рекорд Кучерова пал 5 февраля в домашнем матче с «Крыльями Советов» (1:2 Б). Причем долгожданный тридцатый гол Мичков забил, когда армейцам вшестером пришлось спасаться на последней минуте. За 36 секунд до сирены пермяк получил шайбу за воротами соперника около левой штанги и выбрал самый неожиданный из всех вариантов развития атаки, бросив в спину голкиперу, не успевшему закрыть ближний угол. И в этом весь Матвей — благодаря неординарному хоккейному мышлению он умеет забивать абсолютно из любых позиций. Мог Мичков перекрыть достижение Кучерова и гораздо раньше, если бы осенью не пропустил около месяца
Сейчас нового рекордсмена МХЛ сравнивают с лидером «Тампы» не только статистически, но стилистически. Сходство Матвея с одним из лучших вингеров мира отмечал и тренер сборной U-16 Владимир Филатов. Однако я бы провел параллель между Мичковым и другим русским суперталантом — Андреем Свечниковым. Они оба сыграли на юношеской Олимпиаде, оба выдавали по юниорам космическую статистику и оба еще за пару лет до драфта стали претендентами на первый номер. Но роднит их другое — у них нет навыка, который слишком явно выделяется на фоне других. Мичков, как и Свечников, может вырасти в идеального хоккеиста без слабых мест.
У Матвея невероятно быстрые руки, он мгновенно принимает правильные решения и идеально выбирает момент, когда нужно расстаться с шайбой. Пока он не обладает такой же физикой, как и лидер «Каролины», который уже по юниорам выглядел горой мышц, но и без них у нападающего СКА очень тяжело забрать шайбу — недостаток в массе он компенсирует юркостью и маневренностью. Он не будет ждать, пока ему оставят чистый лед и доставят шайбу под бросок, а нагло полезет обыгрывать в самую гущу и создаст момент для себя сам.
Однако уже сейчас ясно, что, даже несмотря на непривлекательный для энхаэловских клубов новый пятилетний контракт с питерцами, Матвей
Иван Богун