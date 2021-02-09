Блэкер встретится с Клещенко? Тренер сборной Казахстана рассказал о судьбе дуэта и игровом стиле «Барыса»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал на пресс-конференции возможность воссоединения дуэта защитников Никиты Клещенко и Джесси Блэкера, которые подрались на тренировке «Барыса», и рассказал о формировании составов команд на турнир Qazaqhstan Hockey Open-2021, передает корреспондент Vesti.kz.

Команда Казахстан

— Игроков выбирали тренерские штабы «Барыса» и «Номада». Мы сделали две сборные и хотим просмотреть всех молодых игроков. Надеемся, что они попадут в национальную команду. Ребята, которые постарше, пошли в нашу команду. Молодые — во второй состав. Но мы можем обмениваться игроками.

— Какая стратегия игры национальной сборной будет? Как будет играть сборная?

— Многие ребята, которых вызвали в сборные Казахстана, уже играли в системе «Барыса». Они знают, как действует команда.

— Никита Клещенко получил приглашение в сборную Казахстана, а на лед он выйдет?

— Да.

— В паре с Блэкером?

— Нет.