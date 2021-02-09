Блэкер встретится с Клещенко? Тренер сборной Казахстана рассказал о судьбе дуэта и игровом стиле «Барыса»
Защитники подрались на тренировке клуба.
Защитники подрались на тренировке клуба.
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал на
— Игроков выбирали тренерские штабы «Барыса» и «Номада». Мы сделали две сборные и хотим просмотреть всех молодых игроков. Надеемся, что они попадут в национальную команду. Ребята, которые постарше, пошли в нашу команду. Молодые — во второй состав. Но мы можем обмениваться игроками.
— Какая стратегия игры национальной сборной будет? Как будет играть сборная?
— Многие ребята, которых вызвали в сборные Казахстана, уже играли в системе «Барыса». Они знают, как действует команда.
— Никита Клещенко получил приглашение в сборную Казахстана, а на лед он выйдет?
— Да.
— В паре с Блэкером?
— Нет.
Напомним, что хоккейный турнир в