Звезды России? В Казахстан едут рекордсмен КХЛ, лидеры «Сочи» с «Нефтехимиком» и пара молодых проспектов

Сборная России по хоккею выставит на турнире Qazaqhstan Hockey Open-2021 в Нур-Султане экспериментальный олимпийский состав, в котором нашлось место самому молодому автору хет-трика в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и лидерам клубов, которые не прошли в Кубок Гагарина. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Команда Россия

Первой звездой российской команды мы выделим 18-летнего Никиту Гуслистова, который до дебюта за «Северсталь» не выделялся результативностью. Но в матче с «Автомобилистом» (6:3) форвард забил три гола в течение 11 минут (с четвертой по 15-ю) и стал самым молодым россиянином, который добился такого результата. Также его признали лучшим игроком недели в Лиге.

Приедет десант из «Сочи», который уже завершил борьбу за плей-офф КХЛ. Это самый результативный защитник клуба Даниил Мироманов и второй снайпер Игорь Руденков. Из «Нефтехимика» едет атакующее трио, куда входит Павел Порядин, Рафаэль Бикмуллин и Марат Хайруллин, которые набрали вместе более 70 очков.

В главную команду московского «Динамо» стучатся лидеры фарм-клуба — Никита Луховской и Александр Кисаков. Оба набрали в продолжающемся сезоне МХЛ свыше 50 очков, а Кисаков возглавляют бомбардирскую гонку турнира. Из финского чемпионата приедет еще один молодой игрок Никита Александров, который брал с российской молодежной сборной серебряную медаль МЧМ.

Состав сборной России в Казахстане

Вратари:

— Евгений Аликин («Амур») — 26 лет, 92,1 (процент отраженных бросков) и 2,56 (коэффициент надежности);

— Илья Коновалов («Локомотив») — 22 года, 91,2 и 2,62;

— Максим Третьяк («Сочи») — 24 года, 89,1 и 3,39;.

Защитники:

— Илья Морозов («Сибирь») — 22 года, четыре (1+3) очка;

— Владислав Валенцов («Сочи») — 24 года, 2 (0+2) очка;

— Даниил Мироманов, («Сочи») — 23 года, 26 (9+17) очков;

— Никита Седов («Сочи») — 19, три (1+2) очка;

— Никита Камалов («Амур») — 25 лет, 11 (3+8) очков;

— Михаил Сидоров («Нефтехимик») — 23 года, пять (1+4) очков;

— Александр Брынцев («Нефтехимик») — 25 лет, 10 (3+7) очков;

— Роман Бычков («Буран») — 19 лет, четыре (1+3) очка;.

Нападающие:

— Василий Глотов («Сочи») — 23 года, семь (3+4) очков;

— Кирилл Петьков («Сочи») — 22 года, 16 (6+10) очков;

— Иван Володин («Сочи») — 23 года, шесть (3+3) очков;

— Игорь Руденков («Сочи») — 25 лет, 22 (13+9) очка;

— Никита Луховской (МХК «Динамо», Москва) — 19 лет, 55 (26+29) очков;

— Александр Кисаков (МХК «Динамо», Москва) — 18 лет, 61 (32+29) очко;

— Павел Порядин («Нефтехимик») — 24 года, 28 (13+15) очков;

— Рафаэль Бикмуллин («Нефтехимик») — 23, 20 (8+12) очков;

— Марат Хайруллин («Нефтехимик») — 24 года, 24 (13+11) очка;

— Никита Александров («КооКоо Коувола», Финляндия) — 20 лет, два (0+2) очка;

— Никита Шашков («Сибирь») — 21 год, 10 (5+5) очков;

— Никита Гуслистов («Северсталь») — 18 лет, семь (5+2) очков;

— Владислав Каменев (СКА) — 24 года, пять (5+0) очков.



Ранее были разъяснены изменения в составе сборной Казахстана, которая первоначально должна была выступить на домашнем турнире полноценными двумя составами. Не исключено, что следующей турнир для национальной команды пройдет не в Нур-Султане, а в другом городе страны.