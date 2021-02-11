Никто не хочет в «Барыс»? Как кандидаты в сборную Казахстана отыграли с Юрием Михайлисом
Все шайбы организовали игроки столичного клуба.
Все шайбы организовали игроки столичного клуба.
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на турнире Qazaqhstan Hockey Open-2021 в
Как и планировал наставник команды, в заявке не нашлось места ведущим игрокам казахстанского участника КХЛ, но две полные атакующие тройки из хоккеистов «Барыса» собрать удалось. И именно они обеспечили итоговую победу. Сверкнуло номинальное третье звено нападения сборной, которое на троих набрало семь очков: Кирилл Панюков (2+0) — Дмитрий Гурков (0+2) — Алихан Асетов (1+2).
Только один гол пришелся на первую тройку, куда вошли Павел Акользин (1+0), Антон Сагадеев (0+1) и Дмитрий Шевченко (0+1), который в «Барысе» больше концентрируется на разрушении. Еще один голевой бросок на счету Егора Петухова, которого тренерский штаб отрядил в четвертое звено к Аркадию Шестакову и Нурсултану Бельгибаеву. Вторую тройку в атаке составили игроки «Торпедо»: Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц и Артем Лихотников.
В обороне был заигран квартет игроков столичного клуба, из которых не все имеют постоянную игровую практику. Первый дуэт составили Егор Шалапов с Валерием Ореховым, а второй — Самат Данияр (0+1) и Никита Клещенко. Другие четыре места в заявке заняли игроки из национального чемпионата: Адиль Бекетаев («Торпедо»), Александр Писарев («Сарыарка»), Иван Степаненко («Бейбарыс»), Дмитрий Степанов («Актобе»).
Вполне возможно, что в матче с Россией мы увидим
С привлечением основных игроков сборная будет играть сильнее, но новички, ради которых организовали турнир, не смогли заявить о себе. Интересной должна быть «торпедовская» тройка, или
«Барысу» нужно усиление, но игроки текущего состава выглядят более голодными, чем потенциальные новобранцы. Осталось еще
Добавим, что борьба на столичном турнире продолжится завтра, 12 февраля, когда Казахстан сыграет с Россией, а Казахстан-2 — с командой Беларуси. Ранее Михайлис прокомментировал формирование составов команд, заметив, что основные игроки «Барыса» будут готовиться к продолжению выступления в КХЛ.