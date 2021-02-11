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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Никто не хочет в «Барыс»? Как кандидаты в сборную Казахстана отыграли с Юрием Михайлисом

Все шайбы организовали игроки столичного клуба.

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Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на турнире Qazaqhstan Hockey Open-2021 в Нур-Султане, а результат обеспечили игроки «Барыса». О кандидатах, которых привлек в дебютный матч главный тренер Юрий Михайлис, — в материале корреспондента Vesti.kz.

Как и планировал наставник команды, в заявке не нашлось места ведущим игрокам казахстанского участника КХЛ, но две полные атакующие тройки из хоккеистов «Барыса» собрать удалось. И именно они обеспечили итоговую победу. Сверкнуло номинальное третье звено нападения сборной, которое на троих набрало семь очков: Кирилл Панюков (2+0) — Дмитрий Гурков (0+2) — Алихан Асетов (1+2).
Только один гол пришелся на первую тройку, куда вошли Павел Акользин (1+0), Антон Сагадеев (0+1) и Дмитрий Шевченко (0+1), который в «Барысе» больше концентрируется на разрушении. Еще один голевой бросок на счету Егора Петухова, которого тренерский штаб отрядил в четвертое звено к Аркадию Шестакову и Нурсултану Бельгибаеву. Вторую тройку в атаке составили игроки «Торпедо»: Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц и Артем Лихотников.

Команда
Казахстан

В обороне был заигран квартет игроков столичного клуба, из которых не все имеют постоянную игровую практику. Первый дуэт составили Егор Шалапов с Валерием Ореховым, а второй — Самат Данияр (0+1) и Никита Клещенко. Другие четыре места в заявке заняли игроки из национального чемпионата: Адиль Бекетаев («Торпедо»), Александр Писарев («Сарыарка»), Иван Степаненко («Бейбарыс»), Дмитрий Степанов («Актобе»).

Вполне возможно, что в матче с Россией мы увидим кого-то из второго состава сборной, ведь тренерский штаб анонсировал возможный обмен исполнителями. Статистически игроки «Барыса» выглядят предпочтительнее, но в матче с командой Беларуси сложно было рассмотреть игровой рисунок национальной команды: хоккеисты много ошибались, а соперник не готов был наказывать за погрешности.

С привлечением основных игроков сборная будет играть сильнее, но новички, ради которых организовали турнир, не смогли заявить о себе. Интересной должна быть «торпедовская» тройка, или кто-то из новых защитников может проявить себя надежностью. Почему? Потому что есть кандидаты. В 22 года рост Бекетаева — 192 сантиметра. Чем не конкурент для рослых игроков обороны «Барыса» — Виктора Сведберга или Диллона Хетерингтона? Возможно, и во втором составе найдутся варианты.

«Барысу» нужно усиление, но игроки текущего состава выглядят более голодными, чем потенциальные новобранцы. Осталось еще два-три матча, чтобы показать себя и ворваться в ротацию столичного клуба. Шансы есть. Соперники подходящие, с похожими задачами.

Добавим, что борьба на столичном турнире продолжится завтра, 12 февраля, когда Казахстан сыграет с Россией, а Казахстан-2 — с командой Беларуси. Ранее Михайлис прокомментировал формирование составов команд, заметив, что основные игроки «Барыса» будут готовиться к продолжению выступления в КХЛ.

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