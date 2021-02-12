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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский форвард Евгений Рымарев в составе российского клуба выиграл чемпионат ВХЛ

Он стал обладателем Кубка Шелкового пути.

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ХК «Югра» из Ханты-Мансийска стал обладателем Кубка Шелкового пути, вручаемого победителю Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Российский клуб досрочно выиграл чемпионат. Он стал недосягаем для конкурентов после домашней победы над питерским «Динамо» со счетом 4:2.

Команда тренера Вадима Епанчинцева набрала 81 очко в 48 играх.

Отметим, что за «Югру» в этом сезоне выступает форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев.

32-летний хоккеист в 42 матчах ВХЛ набрал 27 (11+16) очков.

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