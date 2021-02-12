Казахстанский форвард Евгений Рымарев в составе российского клуба выиграл чемпионат ВХЛ

ХК «Югра» из Ханты-Мансийска стал обладателем Кубка Шелкового пути, вручаемого победителю Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Десять голов и почти досрочная победа. Как экс-игрок «Барыса» разрывает Лигу в России

Российский клуб досрочно выиграл чемпионат. Он стал недосягаем для конкурентов после домашней победы над питерским «Динамо» со счетом 4:2.