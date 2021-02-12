Казахстанский форвард Евгений Рымарев в составе российского клуба выиграл чемпионат ВХЛ
Он стал обладателем Кубка Шелкового пути.
Он стал обладателем Кубка Шелкового пути.
ХК «Югра» из
Российский клуб досрочно выиграл чемпионат. Он стал недосягаем для конкурентов после домашней победы над питерским «Динамо» со счетом 4:2.
Команда тренера Вадима Епанчинцева набрала 81 очко в 48 играх.
Отметим, что за «Югру» в этом сезоне выступает форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев.
32-летний хоккеист в 42 матчах ВХЛ набрал 27 (11+16) очков.