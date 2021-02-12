Вторая сборная Казахстана дважды отыгралась и в овертайме вырвала победу у Беларуси на домашнем хоккейном турнире
Гости ранее дважды уступили.
Гости ранее дважды уступили.
Вторая сборная Казахстана выиграла у Беларуси в выставочном матче в рамках хоккейного турнира Qazaqstan Hockey Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи в
У проигравших отличились Никита Крыскин (5-я минута) и Станислав Лопачук (54-я). В составе победителей шайбы забросили Александр Пелевин (8-я), Владислав Никулин (58-я) и Нурсултан Бельгибаев (в овертайме).
Изначально в турнире планировалось участие четырех команд, но поскольку одна из сборных не смогла прибыть в связи с пандемией, Казахстан представляют две команды. Вторая сборная проводит выставочные встречи.
Напомним, что ранее Беларусь уступила первой сборной Казахстана (2:5) и олимпийской сборной России (2:4), которые сыграют между собой сегодня, 12 февраля.