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16:00 (мск), источник: ТАСС

Внук Владислава Третьяка дебютирует в олимпийской сборной России на турнире в Казахстане

ТАСС, 12 февраля. Голкипер «Сочи» Максим Третьяк, внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, дебютирует в олимпийской сборной России на товарищеском турнире в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: РИА "Новости"

24-летний Максим Третьяк выйдет на лед в матче против сборной Казахстана, встреча пройдет 12 февраля и начнется в 16:30 мск.

Вторым вратарем будет Илья Коновалов. Сочетание звеньев сборной России: Илья Морозов — Иван Мищенко, Александр Полунин — Владислав Каменев (капитан) — Павел Порядин; Александр Брынцев — Глеб Семенов, Рафаэль Бикмуллин — Никита Шашков — Марат Хайруллин; Никита Камалов — Никита Седов, Кирилл Петьков — Василий Глотов — Игорь Руденков; Даниил Мироманов, Иван Володин — Никита Гуслистов — Алексей Торопченко, Никита Луховской.

В турнире принимают участие команды России, Белоруссии и две сборные Казахстана. Соревнование завершится 13 февраля.

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