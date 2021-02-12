Внук Владислава Третьяка дебютирует в олимпийской сборной России на турнире в Казахстане

24-летний Максим Третьяк выйдет на лед в матче против сборной Казахстана, встреча пройдет 12 февраля и начнется в 16:30 мск.
Вторым вратарем будет Илья Коновалов. Сочетание звеньев сборной России: Илья Морозов — Иван Мищенко, Александр Полунин — Владислав Каменев (капитан) — Павел Порядин; Александр Брынцев — Глеб Семенов, Рафаэль Бикмуллин — Никита Шашков — Марат Хайруллин; Никита Камалов — Никита Седов, Кирилл Петьков — Василий Глотов — Игорь Руденков; Даниил Мироманов, Иван Володин — Никита Гуслистов — Алексей Торопченко, Никита Луховской.
В турнире принимают участие команды России, Белоруссии и две сборные Казахстана. Соревнование завершится 13 февраля.