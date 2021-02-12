Дубль форварда «Барыса» помог сборной Казахстана обыграть Россию и выиграть домашний турнир по хоккею

Это стало возможно после победы над олимпийской сборной России в решающей встрече, прошедшей в Нур-Султане и завершившейся со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Первыми успеха на 14-й минуте добились казахстанцы усилиями форварда «Барыса» Никиты Михайлиса, которому ассистировали Роман Старченко и Кертис Волк. Стоит сказать, что в этой игре сыграла группа хоккеистов столичного клуба, которая пропустила первую игру на турнире.

На это россияне ответили только во втором периоде, когда на 26-й минуте точный бросок удался Илье Морозову.

На 53-й минуте Михайлис снова отличился, тем самым оформив дубль. Под занавес матча тренерский штаб россиян взял тайм-аут, но он не помог им избежать поражения.

Отметим, что на старте турнира Казахстан переиграл Беларусь (5:2), которая в последующих матчах потерпела поражения от олимпийской сборной России (2:4) и второй команды Казахстана (2:3).

13 февраля сыграют Россия — Казахстан 2 (выставочный матч).

По итогам турнира лучшим вратарем стал Андрей Шутов (Казахстан), лучший нападающий — Кирилл Панюков (Казахстан), лучший защитник — Илья Морозов (Россия).