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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль форварда «Барыса» помог сборной Казахстана обыграть Россию и выиграть домашний турнир по хоккею

Сборная Казахстана под руководством Юрия Михайлиса стала победителем международного турнира Qazaqstan Hockey Open-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Это стало возможно после победы над олимпийской сборной России в решающей встрече, прошедшей в Нур-Султане и завершившейся со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Первыми успеха на 14-й минуте добились казахстанцы усилиями форварда «Барыса» Никиты Михайлиса, которому ассистировали Роман Старченко и Кертис Волк. Стоит сказать, что в этой игре сыграла группа хоккеистов столичного клуба, которая пропустила первую игру на турнире.

На это россияне ответили только во втором периоде, когда на 26-й минуте точный бросок удался Илье Морозову.

На 53-й минуте Михайлис снова отличился, тем самым оформив дубль. Под занавес матча тренерский штаб россиян взял тайм-аут, но он не помог им избежать поражения.

Отметим, что на старте турнира Казахстан переиграл Беларусь (5:2), которая в последующих матчах потерпела поражения от олимпийской сборной России (2:4) и второй команды Казахстана (2:3).
13 февраля сыграют Россия — Казахстан 2 (выставочный матч).

По итогам турнира лучшим вратарем стал Андрей Шутов (Казахстан), лучший нападающий — Кирилл Панюков (Казахстан), лучший защитник — Илья Морозов (Россия).

Изначально в турнире планировалось участие четырех команд, но поскольку одна из сборных не смогла прибыть в связи с пандемией, Казахстан представляют две команды. Вторая сборная проводит выставочные встречи.

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