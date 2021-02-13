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17:06 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею победой завершила товарищеский турнир в Казахстане

ТАСС, 13 февраля. Хоккеисты олимпийской сборной России в овертайме обыграли вторую команду Казахстана на товарищеском турнире Kazakhstan Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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В составе российской команды шайбы забросили Игорь Руденков (15-я минута), Никита Шашков (44) и Василий Глотов (62), у сборной Казахстана отличились Батырлан Муратов (37) и Саян Данияр (57). Ворота сборной России защищал голкипер «Амура» Евгений Аликин.

Олимпийская сборная России состоит из игроков ближайшего резерва национальной команды. На этот раз в состав по большей части вошли игроки команд, не прошедших в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В турнире принимали участие команды России, Белоруссии, а также две сборные Казахстана. Ранее российская команда уступила первой сборной Казахстана (1:2) и обыграла белорусов (4:2).

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