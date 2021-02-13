Олимпийская сборная России по хоккею победой завершила товарищеский турнир в Казахстане

В составе российской команды шайбы забросили Игорь Руденков (15-я минута), Никита Шашков (44) и Василий Глотов (62), у сборной Казахстана отличились Батырлан Муратов (37) и Саян Данияр (57). Ворота сборной России защищал голкипер «Амура» Евгений Аликин.

Олимпийская сборная России состоит из игроков ближайшего резерва национальной команды. На этот раз в состав по большей части вошли игроки команд, не прошедших в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.