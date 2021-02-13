Вторая сборная Казахстана дважды отыгрывалась, но уступила России на хоккейном турнире в Нур-Султане

Вторая сборная Казахстана по хоккею провела выставочный матч против России на турнире Qazaqstan Hockey Open-2021 в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

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Дважды по ходу матча казахстанцам удавалось отыгрываться. Сначала счет на 15-й минуте открыл Игорь Руденков и в концовке второго тайма сравнял Батырлан Муратов с передачи Егора Петухова и Аркадия Шестакова.

Затем в начале третьего периода гости снова вышли вперед — шайбу забросил Никита Шашков. И в концовке третьего отрезка матча Саян Данияр перевел игру в овертайм, сравняв с передачи Нурсултана Бельгибаева.

Победную шайбу за команду России на второй дополнительной минуте забросил Василий Глотов.