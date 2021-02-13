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17:37 (мск), источник: Vesti.kz

Вторая сборная Казахстана дважды отыгрывалась, но уступила России на хоккейном турнире в Нур-Султане

Команды провели выставочный матч.

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Вторая сборная Казахстана по хоккею провела выставочный матч против России на турнире Qazaqstan Hockey Open-2021 в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

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Дважды по ходу матча казахстанцам удавалось отыгрываться. Сначала счет на 15-й минуте открыл Игорь Руденков и в концовке второго тайма сравнял Батырлан Муратов с передачи Егора Петухова и Аркадия Шестакова.

Затем в начале третьего периода гости снова вышли вперед — шайбу забросил Никита Шашков. И в концовке третьего отрезка матча Саян Данияр перевел игру в овертайм, сравняв с передачи Нурсултана Бельгибаева.

Победную шайбу за команду России на второй дополнительной минуте забросил Василий Глотов.

Отметим, что этот матч не шел в зачет турнира. Накануне победителем Qazaqstan Hockey Open-2021 стала основная сборная Казахстана, победившая Россию. При этом гости играли не главным своим составом, который в эти дни выступает на Евротуре в Швеции. Казахстан также играл более экспериментальным составом, лидерам из «Барыса» в некоторых встречах давался отдых.

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