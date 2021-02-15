Два конкурента для «Барыса» и не только, или кому пора подвинуть Карлссона в сборной Казахстана

Голкипер Андрей Шутов помог переиграть олимпийскую сборную России, а его напарник Никита Бояркин выиграл для Казахстана матч против Беларуси. Бывшие конкуренты по молодежной сборной выигрывали медали вместе, а теперь конкурируют за место в составе у Юрия Михайлиса. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Потенциальные лидеры национальной хоккейной команды отыграли по матчу на турнире Qazaqhstan Hockey Open-2021 в Нур-Султане. 22-летний Бояркин в своем матче отразил 17 бросков из 19, но сборная Беларуси все равно была обыграна. Сложнее пришлось его ровеснику Шутову, который хоть и играл против не первого состава России, но пропустил всего один гол после 32 бросков.

Кто же лучше себя проявил? На молодежном этапе карьеры большим доверием пользовался Бояркин, который не только выиграл со сборной до 18 лет Первый дивизион, но и становился лучшим игроком по позиции. Шутов тоже был в составе той команды, но статистика у него есть только в одном неудачном матче. С другой стороны, столичный турнир показал, что небольшое преимущество может перейти к воспитаннику усть-каменогорского хоккея.

Команда Казахстан

188-сантиметровый Шутов не может назвать себя основным в составе «Торпедо» или не блистал в ВХЛ, но в матче с россиянами показал свою конкурентность. Бояркин, который представляет карагандинский регион и ростом на один сантиметр ниже, тоже свой матч не провалил, а ранее выигрывал ВХЛ с «Сарыаркой» и со сборной до 20 лет турнир в Первом дивизионе.

С позиции опыта немного выгоднее смотрится Никита, но их конкуренция с Андреем еще не закончена. Наоборот, противостояние должно вступить на новый этап, ведь место лидера в национальной команде практически вакантно, а нового фаворита нет. 37-летний Хенрик Карлссон пока недосягаем, но мировой турнир в элитном дивизионе может стать для уроженца Швеции последним в Казахстане.

Есть резервные вратари и в системе «Барыса», но в основе играют только Карлссон и Йони Ортио. Можно предположить, что тренерский штаб не решается рисковать, выпуская резервистов, или они сами не готовы к уровню Лиги. Например, Сергей Кудрявцев несколько лет стучится в ротацию «Барыса», но по-настоящему заиграть никак не может. А ведь он, можно сказать, был ближе других к позиции лидера.

Шутов, Бояркин и другие казахстанские голкиперы должны получить свой шанс. Если нет, то это опасно в условиях, когда национальной команде требуется выбор по исполнителям, а у потенциальных кандидатов может не оказаться необходимой практики. Для тренерского штаба надежнее наигрывать опытного легионера, которого сменит через года три-четыре другой иностранец.

Возможно, что эту стену пробьют молодые дебютанты. А кто это будет, уже не так важно. Шанс есть. Перспективы — тоже. Вместе с национальной сборной можно попробовать закрепиться и в «Барысе», а затем двигаться дальше. Надеемся, Шутов с Бояркиным продвинутся выше по ротации, чем просто кандидаты. Им нужно прогрессировать, ведь, скорее всего, в столице будут за ними следить.