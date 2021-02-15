Два конкурента для «Барыса» и не только, или кому пора подвинуть Карлссона в сборной Казахстана
Некоторые игроки боролись за место в составе еще в «молодежке».
Некоторые игроки боролись за место в составе еще в «молодежке».
Голкипер Андрей Шутов помог переиграть олимпийскую сборную России, а его напарник Никита Бояркин выиграл для Казахстана матч против Беларуси. Бывшие конкуренты по молодежной сборной выигрывали медали вместе, а теперь конкурируют за место в составе у Юрия Михайлиса. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Потенциальные лидеры национальной хоккейной команды отыграли по матчу на турнире Qazaqhstan Hockey Open-2021 в
Кто же лучше себя проявил? На молодежном этапе карьеры большим доверием пользовался Бояркин, который не только выиграл со сборной до 18 лет Первый дивизион, но и становился лучшим игроком по позиции. Шутов тоже был в составе той команды, но статистика у него есть только в одном неудачном матче. С другой стороны, столичный турнир показал, что небольшое преимущество может перейти к воспитаннику
188-сантиметровый Шутов не может назвать себя основным в составе «Торпедо» или не блистал в ВХЛ, но в матче с россиянами показал свою конкурентность. Бояркин, который представляет карагандинский регион и ростом на один сантиметр ниже, тоже свой матч не провалил, а ранее выигрывал ВХЛ с «Сарыаркой» и со сборной до 20 лет турнир в Первом дивизионе.
С позиции опыта немного выгоднее смотрится Никита, но их конкуренция с Андреем еще не закончена. Наоборот, противостояние должно вступить на новый этап, ведь место лидера в национальной команде практически вакантно, а нового фаворита нет. 37-летний Хенрик Карлссон пока недосягаем, но мировой турнир в элитном дивизионе может стать для уроженца Швеции последним в Казахстане.
Есть резервные вратари и в системе «Барыса», но в основе играют только Карлссон и Йони Ортио. Можно предположить, что тренерский штаб не решается рисковать, выпуская резервистов, или они сами не готовы к уровню Лиги. Например, Сергей Кудрявцев несколько лет стучится в ротацию «Барыса», но
Шутов, Бояркин и другие казахстанские голкиперы должны получить свой шанс. Если нет, то это опасно в условиях, когда национальной команде требуется выбор по исполнителям, а у потенциальных кандидатов может не оказаться необходимой практики. Для тренерского штаба надежнее наигрывать опытного легионера, которого сменит через года
Возможно, что эту стену пробьют молодые дебютанты. А кто это будет, уже не так важно. Шанс есть. Перспективы — тоже. Вместе с национальной сборной можно попробовать закрепиться и в «Барысе», а затем двигаться дальше. Надеемся, Шутов с Бояркиным продвинутся выше по ротации, чем просто кандидаты. Им нужно прогрессировать, ведь, скорее всего, в столице будут за ними следить.
Добавим, что сборная Казахстана после двух побед в групповом раунде выиграла Qazaqhstan Hockey Open — 2021 в