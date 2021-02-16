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10:10 (мск), источник: ТАСС

В Канаде установлен мировой рекорд по продолжительности игры в хоккей

ОТТАВА, 16 февраля. /ТАСС/. Абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного мачта установили спортсмены из канадской провинции Альберта, которые беспрерывно играли в течение 252 часов. Об этом сообщил телеканал CBC.

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Источник: Reuters

Игра продолжалась более 10 дней и завершилась рано утром в понедельник. На открытой ледовой площадке, расположенной недалеко от Эдмонтона, встречались команды «Надежда» (Team Hope) и «Излечение» (Team Cure). 40 атлетов, сменяя друг друга, продолжали игру без перерыва в течение более 252 часов. «Надежда» выиграла матч со счетом 2 649:2 528.

Как рассказала одна из организаторов игры Кейт Галлахер, это спортивное событие уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Его участники также за 10 дней сумели собрать более 1,84 млн канадских долларов (1,45 млн долларов США), которые будут направлены на исследования в области борьбы с раковыми заболеваниями в Университете Альберты.

Галлахер также добавила, что спортсменов не смогли остановить даже ледяные ночи, когда столбики термометров при порывах ветра опускались до минус 55 градусов Цельсия. «Безусловно, ранее [хоккейные] матчи никогда не проходили в таких погодных условиях, — сказала она. — Эти игроки — настоящие воины». Организатор добавила, что хоккеисты не получили обморожений или каких-либо серьезных травм, отделавшись лишь синяками и большими мозолями на руках и ногах.

Предыдущий рекорд также был установлен командами «Надежда» и «Излечение». В 2018 году они играли без перерыва в течение 251 часа 7 минут и 58 секунд.

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