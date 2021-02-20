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13:03 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший массажист сборной СССР по хоккею Сергей Чекмарев

ТАСС, 20 февраля. Бывший массажист сборной СССР, ныне работавший в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Сергей Чекмарев умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил на пресс-конференции после матча чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:7) главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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Причина смерти не уточняется.

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«Он был невероятным человеком, который делал так, что находиться на арене всегда было весело, — сказал Блэшилл. — Я знал его больше десяти лет, он работал здесь более 20 лет. Он был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал, одним из самых добрых, заботливых, у него был фантастический взгляд на жизнь. Мои искренние соболезнования его семье и, конечно же, многим людям, которые любили его, включая меня самого».

Чекмарев работал в «Детройте» с 1998 года, при нем команда завоевала два Кубка Стэнли (сезон-2001/02, 2007/08). Ранее на клубном уровне работал также с «Сан-Хосе», швейцарским «Лугано» и московским ЦСКА. С 1982 по 2002 год с перерывами занимал должность массажиста в сборных СССР, СНГ и России, при нем были завоеваны три золотые награды Олимпийских игр (1984, 1988, 1992) и четыре — чемпионатов мира (1983, 1986, 1989, 1990).

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