Умер бывший массажист сборной СССР по хоккею Сергей Чекмарев

«Он был невероятным человеком, который делал так, что находиться на арене всегда было весело, — сказал Блэшилл. — Я знал его больше десяти лет, он работал здесь более 20 лет. Он был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал, одним из самых добрых, заботливых, у него был фантастический взгляд на жизнь. Мои искренние соболезнования его семье и, конечно же, многим людям, которые любили его, включая меня самого».