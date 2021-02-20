Умер бывший массажист сборной СССР по хоккею Сергей Чекмарев
ТАСС, 20 февраля. Бывший массажист сборной СССР, ныне работавший в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Сергей Чекмарев умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил на
ТАСС, 20 февраля. Бывший массажист сборной СССР, ныне работавший в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Сергей Чекмарев умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил на
Причина смерти не уточняется.
«Он был невероятным человеком, который делал так, что находиться на арене всегда было весело, — сказал Блэшилл. — Я знал его больше десяти лет, он работал здесь более 20 лет. Он был одним из лучших людей, которых я
Чекмарев работал в «Детройте» с 1998 года, при нем команда завоевала два Кубка Стэнли (сезон-2001/02, 2007/08). Ранее на клубном уровне работал также с «Сан-Хосе», швейцарским «Лугано» и московским ЦСКА. С 1982 по 2002 год с перерывами занимал должность массажиста в сборных СССР, СНГ и России, при нем были завоеваны три золотые награды Олимпийских игр (1984, 1988, 1992) и четыре — чемпионатов мира (1983, 1986, 1989, 1990).