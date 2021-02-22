«Сарыарка» получила нового главного тренера
Он признавался лучшим наставником ВХЛ.
Он признавался лучшим наставником ВХЛ.
На пост главного тренера «Сарыарки» вернулся Леонид Тамбиев. Об этом сообщает
Отмечается, что 50-летний Тамбиев — воспитанник рижского хоккея. Он был главным тренером карагандинской «Сарыарки» с 2014 по 2015 год, затем работал в петербургском «Динамо» с 2015 по 2018 год, после чего вернулся в «Сарыарку» и выиграл Кубок Петрова в 2019 году. По итогам сезона-2018/19 был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги.
Также Тамбиев стал первым в истории ВХЛ тренером, выигравшим Кубок Петрова два раза подряд — в сезоне-2017/18 с «Динамо» и в сезоне-2018/19 с «Сарыаркой».
Нынешний сезон он начинал в новокузнецком «Металлурге».
Напомним, что карагандинцы с 85 очками идут на третьем месте в чемпионате Казахстана.