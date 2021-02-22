«Сарыарка» получила нового главного тренера

Отмечается, что 50-летний Тамбиев — воспитанник рижского хоккея. Он был главным тренером карагандинской «Сарыарки» с 2014 по 2015 год, затем работал в петербургском «Динамо» с 2015 по 2018 год, после чего вернулся в «Сарыарку» и выиграл Кубок Петрова в 2019 году. По итогам сезона-2018/19 был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги.