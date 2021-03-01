Никитин ответил на слухи о своем возможном приходе в сборную России

«Первый раз слышу, что обо мне говорят применительно к сборной России. Вообще, стараюсь не читать ничего, работы достаточно. Валерий Николаевич Брагин доказал своей карьерой, что заслужил место главного тренера в сборной страны. Мы должны его поддержать всей страной. Это мой старший коллега, я полностью на его стороне. Вообще, неправильно даже говорить об этом, Брагин заслуживает поддержки нашей», — ответил Никитин на вопрос журналистов о слухах про возможность его прихода на пост главного тренера сборной России.