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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Никитин ответил на слухи о своем возможном приходе в сборную России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сказал, что удивлен слухам о возможности его прихода в сборную России по хоккею вместо Валерия Брагина и выразил поддержку рулевому национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА встретится со «Спартаком» в первом раунде плей-офф КХЛ, первые игры серии до четырех побед пройдут на площадке армейцев в среду и пятницу.

«Первый раз слышу, что обо мне говорят применительно к сборной России. Вообще, стараюсь не читать ничего, работы достаточно. Валерий Николаевич Брагин доказал своей карьерой, что заслужил место главного тренера в сборной страны. Мы должны его поддержать всей страной. Это мой старший коллега, я полностью на его стороне. Вообще, неправильно даже говорить об этом, Брагин заслуживает поддержки нашей», — ответил Никитин на вопрос журналистов о слухах про возможность его прихода на пост главного тренера сборной России.

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