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17:09 (мск), источник: Sport24

Завершился регулярный чемпионат МХЛ. Мичков стал лучшим снайпером

В понедельник были сыграны последние матчи регулярного чемпионата МХЛ.

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Победителем Западной конференции стало московское «Динамо», Восточную конференцию выиграла нижегородская «Чайка».

Лучшим снайпером стал нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков. 16-летний хоккеист забросил 38 шайб в 56 матчах. Второе место занял 18-летний форвард МХК «Динамо-Москва» Александр Кисаков (36 шайб).

Лучший бомбардир — нападающий «Локо» Степан Никулин. Форвард набрал 74 (33+41) очка, на одно очко опередив Кисакова.

Пары 1/8 финала плей-офф на Западе:

МХК «Динамо» (Москва) — МХК «Атлант» (Московская область)"Локо (Ярославль) — МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)"СКА-1946 (Санкт-Петербург) — «Алмаз» (Череповец)МХК «Спартак» (Москва) — «Красная Армия» (Москва).

Пары 1/8 финала плей-офф на Востоке:

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Спутник» (Альметьевск)"Ирбис (Казань) — «Авто» (Екатеринбург)"Белые Медведи (Челябинск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск)"Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) — «Толпар» (Уфа).

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