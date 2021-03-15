Радулов пропал из сборной гораздо раньше Панарина. Почему топовый форвард пять лет не играет за Россию

Возвращение Александра Радулова в состав «Далласа» после двух недель, проведенных в лазарете, получилось роскошным. Тасманский дьявол, как зовут нашего форварда за океаном, нанес пять бросков и реализовал победный буллит. В 34 года россиянин остается важным игроком для финалистов Кубка Стэнли и одним из самых энергичных хоккеистов современной НХЛ. Мало у кого повернется язык назвать его ветераном. Одна незадача: вот уже пять лет он не надевает форму сборной России.

Говоря о явно политическом преследовании Артемия Панарина, мы так или иначе проецируем травлю игрока «Рейнджерс» на интересы национальной команды. Вряд ли кто-то выиграет от того, что наша сборная недосчитается звезды НХЛ на Олимпиаде в Пекине и всех ближайших чемпионатах мира. Особенно учитывая, что Александр Овечкин не вечный, и не за горами тот день, когда на левом фланге атаки главной команды страны образуется брешь. А вот про Радулова и его отношения со сборной будто забыли.

Если говорить про ближайшую Олимпиаду, то тут, конечно, есть достойные альтернативы Радулову. Однако Никита Кучеров прямо сейчас травмирован, Владимир Тарасенко только-только восстановился после третьей операции на плече. Андрей Свечников никогда не играл за первую сборную. Илья Михеев — вариант скорее для нижних звеньев. А что касается напарника Радулова по «Далласу» Дениса Гурьянова, то его результативность — во многом следствие прописки в большинстве. Не получая места в спецбригадах, он малоэффективен.

Так с чего же начался разлад в отношениях Радулова и сборной? Неужели и здесь все дело в политике? Александр, каким бы свободолюбивым человеком он ни был, на общественно-политические темы старается не рассуждать. То ли они ему не интересны, то ли понимает, что это может иметь вполне конкретные последствия. Так или иначе, он не замечен среди сторонников Алексея Навального, но и в Putin-team по примеру Александра Овечкина, Ильи Ковальчука и Евгения Малкина не состоит. Гражданская позиция Радулова вообще остается загадкой.

Началось все в 2016 году. Хотя Радулова не было ни в «золотом» Минске, ни в «серебряной» Праге, вопросов его отсутствие в составе сборной не вызывало. Александр рубился за ЦСКА так, что отдавал себя без остатка. Из клубного сезона он неизменно выходил с травмами, которые иногда требовали оперативного вмешательства. Но накануне домашнего чемпионата мира появился новый повод не приехать на сборы национальной команды. Радулов опоздал в Новогорск, потому что уезжал в Канаду на переговоры с «Монреалем».

Когда вернулся с переговоров, поехал из аэропорта прямо в тренировочный лагерь сборной. Попросил прощения у тренерского штаба за пропуск двух дней, но в конце того же дня я почувствовал боль, в сборной знали об этом. Сделали МРТ, и врачи сказали, что мне нужен покой в течение трех недель, чтобы поправиться. Но они всё равно заставили меня выйти на раскатку, и при контактной игре «три на три» я почувствовал, что мне тяжело. Александр Радулов российский хоккеист

Конфликт налицо. Оставшись без контракта, суперфорвард не хотел рисковать здоровьем. Но проведя переговоры с клубом НХЛ, был готов сыграть на чемпионат мира с условием, что ему дадут восстановиться. Принято считать, что такая постановка вопроса, вкупе с поздним приездом в Новогорск, категорически не понравилась Олегу Знарку. Ну, а то, что Радулова не взяли на Кубок мира, посеяло зерно обиды уже в игроке. Вместо Александра на престижный турнир в Торонто взяли уже едущего с ярмарки Николая Кулемина и Ивана Телегина, чей потенциал всем известен.

У нас было три места под нападающих, нам нужны были обороняющиеся игроки. Те, кто может забивать, у нас уже есть в первоначальном списке. Радулова мы хотели посмотреть на чемпионате мира — к сожалению, он не смог участвовать и уже три года не играет на мировых первенствах. Он говорил: «Если я буду здоров, если буду под контрактом»…Слишком много «если». Олег Знарок экс-главный тренер сборной России по хоккею

Есть версия, что отношения Знарка с Радуловым испортились еще в декабре 2015 года — на домашнем этапе Евротура. Тогда Радулов с Ковальчуком нахватали удалений, а сборная России с треском провалилась. И тот, и другой пропустили сначала чемпионат мира в Москве, а затем и Кубок мира. Но если Ковальчук еще несколько лет безболезненно сотрудничал со Знарком как в клубе, так и в сборной, даже выиграв с ним Олимпийские игры, другой опальный форвард в национальной команде с тех пор не появлялся.

На чемпионат мира 2017 года Радулов не поехал по причине переговоров о новом контракте. Напомним, что «Монреаль» для него был лишь мостиком обратно в НХЛ. После одного сезона в составе «Канадиенс» россиянин вышел на рынок свободных агентов с целью подписать последний большой контракт в своей жизни. Ему это удалось: «Даллас» выписал форварду пятилетнее соглашение на $31,25 млн. В жертву Радулов принес поездку в Кельн.

Казалось бы, увольнение Знарка с поста главного тренера не только СКА, но и сборной России, должно было превратить Радулова из «отказника» в основного кандидата на участие в чемпионате мира-2018. Учитывая, что до Копенгагена добралось критически мало российских энхаэловцев, присутствие форварда «Далласа» пришлось бы как нельзя кстати. Но он снова не явился в сборную. А еще через год ФХР объявила о травме блудного нападающего.

«Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной. Форвард сообщил, что играл с травмой, по этой причине он не сможет принять участие в чемпионате мира в Братиславе. Желаем скорейшего выздоровления, хорошей подготовки к сезону и удачи», — гласило в заявлении федерации.

Отмена чемпионата мира в прошлом году не позволила поставить точку в расследовании под названием «Радулов и сборная». Очередная неявка Александра в национальную команду укрепила бы во мнении, что дело было не во взаимоотношениях со Знарком, а в чем-то более глобальном. Возможно, в персонах, которые за все эти годы оставались во главе нашего хоккея. Пока неясно, поедут ли энхаэловцы и в Ригу, куда сборную России должен повезти Валерий Брагин — тренер, с которым Радулов отлично ладил в бытность игроком ЦСКА.

Радулову — 34, а к февралю следующего года исполнится 35 лет. Он уже не будущее сборной России и даже вряд ли ее настоящее. Однако из-за травм, недопониманий и совершенно мутных историй, он пропустил несколько знаковых для нашего хоккея турниров. Проиграла бы звездная команда финнам в полуфинале Братиславы-2019, будь в составе этот сгусток энергии? Уступили бы канадцам на той же стадии в Кельне-2017? Не могли бы замахнуться в Торонто на нечто большее, чем достойное поражение от хозяев Кубка мира?

Один игрок, конечно, не решит ни проблемы всего российского хоккея, ни даже отдельно взятой команды, выходящей под триколором. Однако вспоминая, как Радулов провел Олимпиаду в Сочи — свой последний большой турнир — невольно сожалеешь, что все эти годы он не мог помочь сборной искупить вину за провальные домашние Игры. Нынешняя ситуация не идет ни в какое сравнение с черными 90-ми, когда количество «отказников» превосходило все мыслимые и немыслимые масштабы, но за Радуловым и Панариным в любой момент может потянуться новая волна.