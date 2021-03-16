Большая трагедия в российском хоккее. Попавшая в голову шайба унесла жизнь 19-летнего игрока питерского «Динамо»

Нам всегда говорят, что хоккей — это травмоопасный вид спорта. Жесткая игра, в которой люди выходят и бьются. И это воспринимается как данность. Но когда умирают, то это другое… Смерть и боль от потери все меняют. 13 марта в Ярославле состоялся матч между местным «Локо» и МХК «Динамо» СПб. Рядовая игра плей-офф закончилась трагедией.

Защитник гостей Тимур Файзутдинов в игровой ситуации поймал на себя шайбу и рухнул на лед. Шайба попала в область височной части головы.

Игрок потерял сознание и покинул площадку на носилках. Видео эпизода выглядело страшно. Однако сколько таких ужасных моментов мы видели в игре? Довольно много. В скором времени стало известно, что игрок находится в реанимации в критическом состоянии. И даже тогда было сложно поверить, как страшно может все закончиться. Через три дня петербургский клуб сообщил, что 19-летний хоккеист умер. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/G8lydzP6EnM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как писал папа Тимура в социальных сетях, шайба попала в сонную артерию. Лишь через восемь минут врачам удалось завести сердце. Игрока подключили к аппаратам искусственного дыхания и кровообращения. «Динамо» выступило с заявлением, что все расходы клуб взял на себя и не ведет сбор средств и не ищет медицинских специалистов. Сообщалось также, что в Ярославской больнице в наличии имеются все необходимые лекарства и оборудование, случаем занимаются квалифицированные врачи. В воскресенье в нескольких СМИ написали, что прибывшие на место родители хоккеиста хотят перевести его в Москву или Санкт-Петербург. «Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — рассказала порталу 76.RU мама Тимура Елена.

К сожалению, сделать это не успели. Его состояние было критическим, а врачи больницы имени Соловьева отмечали, что «при всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют к игроку реаниматологи положительной динамики нет». Во вторник Файзутдинова не стало. Сегодняшний матч четвертьфинала ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» — «Нефтяник», пройдет в память об игроке и начнется с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, игры КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о Тимуре.

Файзутдинов — воспитанник челябинского «Трактора», четыре года назад перешедший в систему питерского «Динамо». Последние четыре сезона выступал в МХЛ, в этом году был назначен капитаном. Он не был звездой, но был важным игроком своей команды. «В свои 19 лет Тим провел за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат», — говорилось в официальном аккаунте клуба.

Серьезных проблем со здоровьем у него не было.

Пять лет назад аналогичная травма прервала жизнь капитана юниорского Новокузнецкого «Металлурга» Александра Орехова.

Как и тогда, сейчас вновь пойдут разговоры о важности улучшении экипировки, о введении в экипировку защиту ушей. По видео сложно оценивать эпизод и уж тем более делать выводы, спасла ли бы жизнь Тимуру дополнительная защита.

Мужества, стойкости и силы всем родным и близким Тимура Файзутдинова: его семье, партнерам по команде и сотрудникам клуба «Динамо». Но еще быхотелось бы выразить слова поддержки (хотя, конечно, их будет недостаточно) защитнику «Локо» Дмитрию Тювилину, после вброса которого шайба угодила в голову Тимура. Со стороны игрока ярославской команды не было никакого умысла, а просто произошел несчастный случай. Но разве это может облегчить его боль…