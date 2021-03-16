В КХЛ заявили, что экипировка погибшего игрока Файзутдинова соответствовала требованиям

Файзутдинов умер во вторник в возрасте 19 лет. 12 марта во время гостевого матча «Динамо» в серии первого раунда плей-офф МХЛ против «Локо» из Ярославля (1:5) шайба попала хоккеисту в голову. После этого игрок был доставлен в местную больницу, где находился в критическом состоянии.

«Требования к экипировке игроков профессиональных хоккейных лиг России закреплены руководством по судейству КХЛ, ВХЛ (Высшей хоккейной лиги — прим. ТАСС), МХЛ и НМХЛ (Национальной молодежной хоккейной лиги — прим. ТАСС) на сезон-2020/21, утвержденным приказом министерства спорта. В документе регламентированы элементы защиты игроков в соответствии с их возрастом. Допуск игроков на матч происходит в соответствии с этими правилами. Экипировка защитника “Динамо” Тимура Файзутдинова 12 марта 2020 года соответствовала требованиям», — отмечается в заявлении КХЛ.

«Лига серьезно относится к сохранению здоровья игроков и профилактике осложнений любых заболеваний, в частности, травм головы и сотрясений головного мозга. С этой целью дорабатываются все регламенты лиги, вносятся дополнительные требования к хоккейным технологиям на аренах, ведется инспектирование спортсооружений и соревнований на предмет соответствия регламенту КХЛ», — также говорится в заявлении лиги.

Отмечается, что лига и титульный партнер МХЛ «Париматч» окажут материальную помощь семье погибшего хоккеиста.