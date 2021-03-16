«Югра» и новокузнецкий «Металлург» вышли в полуфинал плей-офф ВХЛ

«Югра» в четвертом матче четвертьфинальной серии на выезде обыграла воскресенский «Химик» — 4:3 (3:1, 0:0, 1:2). В составе гостей шайбы забросили Кирилл Пилипенко (2-я и 6-я минуты) и Артем Антипов (18 и 60), у проигравших отличились Михаил Котляревский (16), Павел Медведев (44) и Илья Дервук (48).

«Металлург» также в четвертом матче серии победил на своем льду пензенский «Дизель» (4:1). «Югра» и «Кузня» выиграли серии со счетом 4−0.

Результаты других матчей дня:

«Рубин» (Тюмень) — «Горняк» (Верхняя Пышма) — 5:4 (после овертайма), счет в серии — 3−0;.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:4, счет в серии — 2−1.