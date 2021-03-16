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22:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Югра» и новокузнецкий «Металлург» вышли в полуфинал плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ханты-мансийская «Югра» и новокузнецкий «Металлург» пробились в полуфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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«Югра» в четвертом матче четвертьфинальной серии на выезде обыграла воскресенский «Химик» — 4:3 (3:1, 0:0, 1:2). В составе гостей шайбы забросили Кирилл Пилипенко (2-я и 6-я минуты) и Артем Антипов (18 и 60), у проигравших отличились Михаил Котляревский (16), Павел Медведев (44) и Илья Дервук (48).

«Металлург» также в четвертом матче серии победил на своем льду пензенский «Дизель» (4:1). «Югра» и «Кузня» выиграли серии со счетом 4−0.

Результаты других матчей дня:

«Рубин» (Тюмень) — «Горняк» (Верхняя Пышма) — 5:4 (после овертайма), счет в серии — 3−0;.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:4, счет в серии — 2−1.

Матчи начались с минуты молчания в память об ушедшем из жизни 19-летнем защитнике молодежной команды петербургского «Динамо» Тимуре Файзутдинове.

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