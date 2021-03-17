Экс-форвард «Барыса» вышел в полуфинал в России, или как форвард сборной Казахстана может выиграть турнир
Казахстанец участвует в победных голах.
Казахстанец участвует в победных голах.
Казахстанский форвард Евгений Рымарев с «Югрой» из
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Во втором круге «Югра» победила «Химик» из Воскресенска. Фаворит выиграл противостояние за четыре матча, а Рымарев отметился только тремя голевыми передачами. Поучаствовал казахстанец в решающей атаке третьего матча серии: «88-й» номер ассистировал в комбинации, которая привела к победе в овертайме (4:3 ОТ).
Вместе с регулярным чемпионатом Рымарев набрал 35 (14+21) очков, а в полуфинале
Напомним, ранее рассказали о формировании состава сборной Казахстана по хоккею, которая примет участие в чемпионате мира в Латвии. Помимо игроков «Барыса», в состав могут привлечь и других хоккеистов с казахстанскими паспортами. Состав может пополнить 36-летний нападающий «Ак Барса» Найджел Доус.