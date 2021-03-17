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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» вышел в полуфинал в России, или как форвард сборной Казахстана может выиграть турнир

Казахстанец участвует в победных голах.

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Казахстанский форвард Евгений Рымарев с «Югрой» из Ханты-Мансийска вышел в полуфинал Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а 32-летний экс-нападающий «Барыса» набрал восемь очков. О кандидате в национальную сборную — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В плей-офф турнира «Югра» с Рымаревым вышла в статусе победителя регулярного чемпионата и стартовала с победы над «Динамо» из Московский области в пяти матчах (4:1). Казахстанец набрал шесть (3+3) очков, а в третьем матче серии забил победный гол в овертайме (4:3 ОТ).
Во втором круге «Югра» победила «Химик» из Воскресенска. Фаворит выиграл противостояние за четыре матча, а Рымарев отметился только тремя голевыми передачами. Поучаствовал казахстанец в решающей атаке третьего матча серии: «88-й» номер ассистировал в комбинации, которая привела к победе в овертайме (4:3 ОТ).

Вместе с регулярным чемпионатом Рымарев набрал 35 (14+21) очков, а в полуфинале плей-офф сыграет с оставшейся командой с самым низким посевом в турнире. Это новокузнецкий «Металлург» (шестое место) или питерское «Динамо» (седьмое место). Первые уже прошли в следующий раунд, а «Динамо» выигрывает в серии у «Нефтехимика» из Альметьевска (2:1).

Напомним, ранее рассказали о формировании состава сборной Казахстана по хоккею, которая примет участие в чемпионате мира в Латвии. Помимо игроков «Барыса», в состав могут привлечь и других хоккеистов с казахстанскими паспортами. Состав может пополнить 36-летний нападающий «Ак Барса» Найджел Доус.

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