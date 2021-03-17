Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея

Третьяк покинул свой пост из-за того, что WADA запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата — двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ef3d5116bea10bdc7c6" data-vnd="4ef3d5116bea10bdc7c6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ef3d5116bea10bdc7c6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В IIHF пришло предписание Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации, — сказал Третьяк. — Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный, но он не оспаривается».

«Члены совета IIHF даже писали письма в WADA в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять», — добавил глава ФХР.