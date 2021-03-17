Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея
ТАСС, 17 марта. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF)
ТАСС, 17 марта. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF)
Третьяк покинул свой пост
«В IIHF пришло предписание Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации, — сказал Третьяк. — Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный, но он не оспаривается».
«Члены совета IIHF даже писали письма в WADA в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять», — добавил глава ФХР.
Третьяку 68 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР (1972, 1976, 1984), десятикратным чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983). Третьяк был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.