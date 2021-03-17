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15:34 (мск), источник: ТАСС

Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея

ТАСС, 17 марта. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

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Источник: РИА "Новости"

Третьяк покинул свой пост из-за того, что WADA запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата — двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

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«В IIHF пришло предписание Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации, — сказал Третьяк. — Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный, но он не оспаривается».

«Члены совета IIHF даже писали письма в WADA в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять», — добавил глава ФХР.

Третьяку 68 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР (1972, 1976, 1984), десятикратным чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983). Третьяк был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.

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