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16:06 (мск), источник: ТАСС

Фазель прокомментировал уход Третьяка из совета Международной федерации хоккея

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк даже после выхода из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) продолжит оставаться важным членом интернациональной хоккейной семьи. Такое мнение выразил президент IIHF Рене Фазель, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

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Источник: РИА "Новости"

В среду Третьяк покинул совет из-за того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата — двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

«Это печальный день для международного хоккея. С Владиславом Третьяком совет IIHF покидает человек, достигший высочайших достижений на льду и за его пределами, — сказал Фазель. — То, что он подал в отставку, говорит о его характере и честности, ведь он сделал это, чтобы не дать совету столкнуться со сложностями, которые могут возникнуть из-за решения Спортивного арбитражного суда и WADA».

«Даже покинув совет, Третьяк, безусловно, останется важным членом нашей интернациональной хоккейной семьи», — добавил президент IIHF.

Третьяку 68 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР (1972, 1976, 1984), десятикратным чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983). Третьяк был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.

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