Фазель прокомментировал уход Третьяка из совета Международной федерации хоккея

В среду Третьяк покинул совет из-за того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата — двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

«Это печальный день для международного хоккея. С Владиславом Третьяком совет IIHF покидает человек, достигший высочайших достижений на льду и за его пределами, — сказал Фазель. — То, что он подал в отставку, говорит о его характере и честности, ведь он сделал это, чтобы не дать совету столкнуться со сложностями, которые могут возникнуть из-за решения Спортивного арбитражного суда и WADA».