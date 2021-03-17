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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фазель оценил возможное включение Буре в совет IIHF

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Крайний срок для подачи заявок на участие в выборах нового президента и состава совета Международной хоккейной федерации (IIHF) — 15 июня, заявил действующий глава организации Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) выдвинет кандидатуру Павла Буре на место в совете IIHF, которое освободилось после ухода главы ФХР Владислава Третьяка. Фазель отметил, что кроме Буре могут быть и другие кандидаты на вакантное место.

«Я знаю Буре очень много лет. У него отличный английский, он хоккейный человек. Уверен, что возможный приход Павла в IIHF будет плюсом для нашей организации. Посмотрим, будут ли другие кандидаты на вакантное место. Дедлайн для подачи заявок в совет — 15 июня. То же касается заявки на пост президента IIHF», — сказал Фазель журналистам.

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