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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Номад» и «Сарыарка» вышли в полуфинал плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

Серию команды выиграли всухую.

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Столичный «Номад» и карагандинская «Сарыарка» отобрались в полуфинал плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время четвертой игры «Номада» и «Темиртау» в рамках ¼ финала завершилось вничью 4:4, а вот в овертайме астанчане вырвали победу со счетом 5:4. Таким образом, серию столичные хоккеисты выиграли всухую 4−0 (3:2, 7:0, 3:2, 5:4).

«Сарыарка» победила петропавловский «Кулагер» в четвертой игре ¼ финала со счетом 4:2 и также выиграла серию без поражений 4−0 (4:0, 3:2, 3:1, 4:2).

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