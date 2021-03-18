«Номад» и «Сарыарка» вышли в полуфинал плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
Серию команды выиграли всухую.
Серию команды выиграли всухую.
Столичный «Номад» и карагандинская «Сарыарка» отобрались в полуфинал
Основное время четвертой игры «Номада» и «Темиртау» в рамках ¼ финала завершилось вничью 4:4, а вот в овертайме астанчане вырвали победу со счетом 5:4. Таким образом, серию столичные хоккеисты выиграли всухую 4−0 (3:2, 7:0, 3:2, 5:4).
«Сарыарка» победила петропавловский «Кулагер» в четвертой игре ¼ финала со счетом 4:2 и также выиграла серию без поражений 4−0 (4:0, 3:2, 3:1, 4:2).