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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

Отжигают в стиле «Барыса», или как команда из столицы ставит триллеры в Казахстане

Это не мешает ей побеждать в турнире.

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Источник: Instagram

Столичный «Номад» обыграл «Темиртау» в четвертьфинале плей-офф чемпионата Казахстана и оформил выход в следующий раунд в стиле «Барыса». Подробнее об этом и встречах фаворитов турнира — в материале корреспондента Vesti.kz.

Фарм-клуб участника КХЛ закрыл противостояние в четырех встречах, но в двух последних матчах позволил соперникам отыграться и чуть не упустил положительный результат. В третьей встрече «Номад» выигрывал 3:0, но в заключительном периоде пропустил два гола, удержав до финальной сирены преимущество лишь в одну шайбу. Еще сложнее была ситуация в четвертом матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

К 22-й минуте столичные хоккеисты вели 2:0, но за три минуты снова пропустили две шайбы — 2:2. «Номад» с еще одним дуплетом вышел вперед, а затем опять дал соперникам отыграться. Четвертую шайбу игроки «Темиртау» забили за полторы минуты до завершения основного времени, но в овертайме победу вырвали столичные хоккеисты.

Похожие триллеры выдает и главная команда системы. В первом матче серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом» казахстанцы выигрывали 3:1, но за два периода растеряли преимущество и крупно проиграли встречу (4:7). А самой «горячей» игрой в сезоне было поражение «Барыса» в матче с финским «Йокеритом», когда столичный клуб выигрывал со счетом 4:0, но после камбэка за последние 15 минут основного времени от оппонентов проиграл игру в овертайме — 4:5.

Что же касается чемпионата Казахстана, то, помимо «Номада», в полуфинал вышла «Сарыарка». Близок к победе в серии лидер сезона «Торпедо», которому достаточно еще раз обыграть клуб «Алматы». В противостоянии «Бейбарыса» с «Арланом» единственная ничья (2:2) в плей-офф. Результат последний пары решит, с кем сыграет «Номад»: если побеждает «Арлан», то соперником будет «Торпедо», а если «Бейбарыс» — то «Сарыарка».

Напомним, ранее в «Барысе» рассказали, что несколько игроков из основного состава поедут в «Номад», чтобы усилить команду в плей-офф и получить игровую практику. «Новобранцы» набрали первые очки, фарм-клуб уверенно пробился в четверку сильнейших чемпионата страны.

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