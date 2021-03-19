Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет со зрителями

Турнир пройдет с 25 апреля по 6 мая в США. Болельщики, желающие посетить игры первенства мира, должны будут соблюдать ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Продажа билетов, которые имеют вид пропусков сроком на один день, открыта на игры предварительного раунда, а также на четвертьфиналы. Информация о билетах на полуфинальные игры и матчи за медали будет объявлена позже.