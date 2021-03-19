Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет со зрителями
ТАСС, 19 марта. Международная федерация хоккея (IIHF) открыла продажу билетов на матчи чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 19 марта. Международная федерация хоккея (IIHF) открыла продажу билетов на матчи чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Об этом сообщает
Турнир пройдет с 25 апреля по 6 мая в США. Болельщики, желающие посетить игры первенства мира, должны будут соблюдать ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Продажа билетов, которые имеют вид пропусков сроком на один день, открыта на игры предварительного раунда, а также на четвертьфиналы. Информация о билетах на полуфинальные игры и матчи за медали будет объявлена позже.
Чемпионат мира среди юниоров проводится ежегодно, в 2020 году турнир не состоялся