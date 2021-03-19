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19 марта, источник: ТАСС

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет со зрителями

ТАСС, 19 марта. Международная федерация хоккея (IIHF) открыла продажу билетов на матчи чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

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Источник: Reuters

Турнир пройдет с 25 апреля по 6 мая в США. Болельщики, желающие посетить игры первенства мира, должны будут соблюдать ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Продажа билетов, которые имеют вид пропусков сроком на один день, открыта на игры предварительного раунда, а также на четвертьфиналы. Информация о билетах на полуфинальные игры и матчи за медали будет объявлена позже.

Чемпионат мира среди юниоров проводится ежегодно, в 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. США примут юниорское первенство мира в третий раз, в России соревнования проводились четырежды. Рекордсменом по количеству побед является сборная США (10 титулов), россияне побеждали три раза, пять раз завоевывали серебряные и три раза бронзовые награды. Действующий победитель юниорского чемпионата мира — сборная Швеции.

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