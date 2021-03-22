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13:57 (мск), источник: ТАСС

Финал Кубка Женской хоккейной лиги состоится после чемпионата мира

ТАСС, 22 марта. Финал Кубка Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) пройдет после завершения женского чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Чемпионат мира пройдет с 6 по 16 мая в Канаде.

В финальном матче Кубка ЖХЛ встретятся российская «Агидель» и китайская команда «КРС Ванке Рэйз». Дата проведения матчей финальной серии станет известна позднее.

Изначально серия должна была начаться 13 марта. Решение о переносе было связано с тем, что тесты на коронавирус хоккеисток уфимского клуба дали положительный результат. При повторном проведении теста также были выявлены положительные результаты.

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