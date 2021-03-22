Финал Кубка Женской хоккейной лиги состоится после чемпионата мира

Чемпионат мира пройдет с 6 по 16 мая в Канаде.

Изначально серия должна была начаться 13 марта. Решение о переносе было связано с тем, что тесты на коронавирус хоккеисток уфимского клуба дали положительный результат. При повторном проведении теста также были выявлены положительные результаты.