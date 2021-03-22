Финал Кубка Женской хоккейной лиги состоится после чемпионата мира
ТАСС, 22 марта. Финал Кубка Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) пройдет после завершения женского чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам сообщили в
ТАСС, 22 марта. Финал Кубка Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) пройдет после завершения женского чемпионата мира по хоккею. Об этом журналистам сообщили в
Чемпионат мира пройдет с 6 по 16 мая в Канаде.
В финальном матче Кубка ЖХЛ встретятся российская «Агидель» и китайская команда «КРС Ванке Рэйз». Дата проведения матчей финальной серии станет известна позднее.
Изначально серия должна была начаться 13 марта. Решение о переносе было связано с тем, что тесты на коронавирус хоккеисток уфимского клуба дали положительный результат. При повторном проведении теста также были выявлены положительные результаты.