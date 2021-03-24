Мать погибшего хоккеиста Файзутдинова обратилась к нанёсшему роковой бросок Тювилину

«Я бы хотела ему сказать, что ни в чём его не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось. Возможно, тут должно быть не только моё желание.

Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать ещё лучше и сильнее.