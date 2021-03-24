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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Мать погибшего хоккеиста Файзутдинова обратилась к нанёсшему роковой бросок Тювилину

Елена Файзутдинова, мать 19-летнего погибшего хоккеиста МХЛ «Динамо СПб» Тимура Файзутдинова впервые высказалась о смерти сына и призналась, что ни в чём не винит игрока ярославского «Локо» Дмитрия Тювилина, который и произвёл роковой бросок.

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Источник: Reuters
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«Я бы хотела ему сказать, что ни в чём его не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось. Возможно, тут должно быть не только моё желание.

Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать ещё лучше и сильнее.

Связывались со мной следователи? Нет, мне сейчас просто не до этого. Я считаю, зачем там вообще доследственная проверка? Я считаю, что это был несчастный случай, — приводит слова Елены «Комсомольская правда».

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