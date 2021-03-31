«Однажды я вышел бороться с Федей Емельяненко, и у меня потом шея болела две недели». 50 вопросов юбиляру Павлу Буре

1. Скажите сразу: 50 лет — это много или мало?

— Прилично.

2. Культовая ли цифра 50 для Павла Буре? Вы забивали 50 голов за сезон НХЛ.

— Для меня 10 — культовая цифра. Я играл под этим номером. А 50 — нет. Я ведь и 60 голов забивал!

3. Вы можете стать представителем России в Совете ИИХФ. Какую одну вещь изменили бы в мировом хоккее?

— Надо укреплять престиж России.

4. Кто был вашим лучшим тренером в карьере?

— У меня их было много, начиная с Виктора Тихонова. А ведь еще Майк Кинэн, Бирюков… Как выделить кого-то одного?

5. Как часто вы смотрите матчи НХЛ?

— Редко. Потому что ночами я сплю.

6. Что вам интересно в КХЛ?

— Вызывает интерес плей-офф Кубка Гагарина. Я сами матчи не смотрю, но в курсе, что там происходит.

7. Какая у вас модель телефона?

— Айфон. Но не последней, а десятой модели.

8. Какая ваша любимая музыка? Что вы поставите, когда едете в машине?

— У меня в принципе нет ничего любимого. Я просто люблю хорошую музыку. Так не бывает, что тебе нравится что-то одно. Я под настроение могу слушать даже русские народные песнопения.

9. По мановению волшебной палочки вы можете переиграть один момент своей карьеры. Что это будет?

— Вы намекаете на финал Кубка Стэнли-1994 или Олимпиаду-1998? Но в первом случае я забил 16 голов, а во втором — 9. Я бы ничего не переиграл. Вряд ли у меня получилось бы лучше.

10. Александр Овечкин обгонит Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?

— Посмотрим.

11. Как много вы общаетесь со своим младшим братом Валерием Буре?

— Когда есть время. Он живет в Америке, а я — в Москве. Но мы используем разные средства связи.

12. 90-е годы — они лихие или счастливые?

— Они были лихими, это точно. Но для меня были счастливыми. Это было непростое время — не для меня, а для страны. Я работал в Америке, но постоянно прилетал в Россию — и видел это все своими глазами. Создавалась новая страна. А это всегда непросто.

13. Какой у вас лучший способ провести вечер?

— Совершенно по-разному. Можно провести время с семьей или с друзьями. Или пойти позаниматься спортом.

14. Почему вы в свое время отказались от американского паспорта? С ним удобно путешествовать по миру.

— А я не такой уж путешественник. Живу в России. И зачем мне здесь паспорт США? Он мне не нужен.

15. Какой напиток вы нальете на 50 лет в бокал?

— Я не знаю — мне трудно предугадать, что будет на столе. Буду пить по ситуации. У меня нет ничего любимого. Это может быть и шампанское, и виски, и водка, и морс, и пиво, и вода. Только не все вместе, разумеется.

16. Какой финт вам тяжелее всего было выучить в хоккее?

— Тяжелее всего было финт изобрести. А я их несколько придумал. Например, «клюшка — конек — клюшка». И я потом так забил гол в плей-офф за «Ванкувер» — можете в ютубе посмотреть. Но это ведь не случайно было. Нужно сначала придумать финт, потом его натренировать, а затем уже исполнить его среди лучших игроков мира.

17. Когда вы последний раз играли в звене с Владимиром Путиным, кто у вас был третьим?

— Даже не вспомню. Может быть, Валера Каменский? Я на президенте концентрировался.

18. Ваш любимый курорт?

— Последний курорт в моей жизни из-за пандемии был очень давно. Сейчас никто никуда не ездит. Но мне и в Турции может быть хорошо. Главное, чтобы там было тепло. Иначе какой это курорт?

19. Если бы не череда жутких травм коленей, вы бы могли играть в НХЛ до 40 лет?

— Сто процентов — нет. Это однозначно! У меня хоккей — любимая работа. Но для меня самое главное — моя семья, мои друзья, моя жизнь. Я не собирался всю жизнь играть в хоккей. Помимо этого у меня были и есть другие интересы.

20. У вас есть мечта, чтобы ваш сын Пал Палыч Буре стал хоккеистом НХЛ?

— Такой мечты нет. Но он занимается хоккеем, уже четвертый год ходит в школу ЦСКА. Это и для здоровья важно, и для психологии. Паша общается со сверстниками. Уже ездил на двухнедельные сборы в пять лет, причем один. Я называю это «Курс молодого бойца» на выживание. Ты должен сам за собой следить, сам убираться, сам себе накладывать еду. Это жизненный опыт, и мне важно, что сын его получает.

21. Когда вы последний раз дрались в хоккее?

— Ну, бывали какие-то разборки. Кто-то тебе даст, кому-то ты врежешь. Но я не назову ничего особенного.

22. Вас звали на пост генменеджера клуба НХЛ?

— Разные были предложения. Почему я не согласился? По разным причинам! Если я что-то не делаю — значит, или меня, или кого-то еще это не устраивает. Две стороны должны быть довольны. Нужно получать то, что вы хотите. Иначе зачем этим заниматься? Вот я помню, было такое, что я стоял у истоков создания ХК «Сочи». А потом вышел из проекта. Значит, были свои причины.

23. Какому вратарю вам было тяжелее всего забить?

— Я могу так сказать: в НХЛ нет слабых вратарей. Поэтому для меня любой голкипер был сложным. При этом я им всем забивал! Но не значит, что это было легко. Пусть даже он взял «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ или выступает в самой слабой команде. Все равно мне было тяжело им забивать. Любому!

24. Надо ли менять хоккейную амуницию, делать более серьезные шлемы?

— Я этой проблематикой не занимался. Но посмотрите, какими были вратари в 60−70-е годы, какие у них были щитки. И посмотрите на современного голкипера. У него вся амуниция в три раза больше! Он садится на лед, и ни одной дырки в воротах не осталось. Куда бросать? А раньше голкипер стоял в маленьких щиточках, и бросай ему куда хочешь.

А если говорить о безопасности, то надо спрашивать профессионалов. Раньше вообще без шлема играли. Теперь он есть — это уже хорошо.

25. От какого сезона у вас был максимальный драйв?

— Много было хороших моментов. Но самый долгожданный… Когда я в шесть лет пришел в команду ЦСКА, мне объяснили, что бывали случаи, когда ребята в 16 лет попадали в основу армейского клуба.

Я в таком возрасте и попал. То есть шел к этой цели аж 10 лет. Но когда оказался в команде мастеров ЦСКА, то в первый раз дотронулся до шайбы в официальном матче — и сразу забил гол. Вот это больше всего запомнилось!

26. Можно ли было представить, что Павел Буре сделает карьеру в плавании?

— Я в детстве занимался плаванием. Но это было больше для физкультуры. Для такого нужна очень хорошая подготовка. Пловцы начинают тренироваться гораздо раньше — и тренируются намного больше, чем хоккеисты.

Это уникальные люди! Плаванием занимаются миллионы. Но таких, как Майкл Фелпс, только он один. А вот для здоровья плавание очень полезно.

Братья Павел и Валерий Буре со своим отцом и тренером Владимиром Буре / Фото: © РИА Новости / М. Боташев.

27. Доминик Гашек после 50 лет захотел стать президентом Чехии. А какие у вас максимальные амбиции?

— Меня на сегодняшний день абсолютно все устраивает.

28. Олимпиада без российского флага и гимна — это как?

— Это плохо. Спортсмены в любом случае будут выступать, делая для победы все возможное. Они к стартам готовятся всю жизнь. Это плохо, что мы на крупных турнирах до конца 2022 года будем выступать без своей символики. Но такая сейчас политическая обстановка, над которой надо работать, разрешая вопросы.

29. Ваши любимые актер или актриса?

— Я многих актеров знаю, даже с кем-то дружу. Но одного кого-то выделять не стану. И мне трудно представить ситуацию, что в театре играет какой-то актер, а я на него пойду специально — на афишу. Я просто тут не знаток.

30. Какой была ваша первая зарплата?

— 39 рублей в месяц. Мне платили столько в 14 лет. Я отдал эти деньги родителям.

31. Какая у вас была самая дорогая машина?

— Дорогая машина, которую я очень любил и ждал — мой первый автомобиль. Это вишневая «семерка». Мне было 19 лет. И я заслужил право, что мне разрешили купить эту машину. Раньше она не продавалась в магазине просто так. А когда я уехал в НХЛ, то подарил маме эту машину. И даже не знаю, что с этой «семеркой» потом стало.

32. Какой последний подарок вы сделали сам себе?

— Я спокойно отношусь к вещам. Покупаю только что, что мне необходимо. У меня такого нет в принципе, чтобы самому себе делать подарки. Вот в детстве я копил на ножичек или на мопед.

33. Вы не хотели бы выпустить свое вино, как брат или Игорь Ларионов?

— Такой мысли не было. Мне это неинтересно.

34. Вы любили бить буллиты?

— Насколько я знаю, мне принадлежит рекорд НХЛ по буллитам. Даже два — и сколько раз я бил, и сколько забил. Разумеется, я их бить любил. Но их нужно было раньше заслужить.

Потому что в мою пору не били буллиты после матчей. А вот чтобы на тебе сфолили так, чтобы судья назначил штрафной бросок… Это было сложно. Ты должен ехать по центру, держать шайбу на крюке. Две минуты так на тебе соперник получал. А вот буллиты давали редко.

35. Как выглядит ваша физическая нагрузка в день?

— По-разному. Могу с ребятами в хоккей покататься. Могу велосипед покрутить, могу поплавать. Неделя без спорта вообще? Так у меня быть не может. Я всегда занимаюсь — но не спортом, а физкультурой. Это ключевое слово.

36. Кто быстрее на льду — Павел Буре или Коннор Макдэвид?

— Я закончил играть 20 лет назад! Конечно, сейчас все быстрее, сильнее, лучше. Так и должно быть. Матчи НХЛ не смотрю, но нарезку голов Макдэвида видел. Да, он играет супер. Очень круто!

37. Пандемия — это серьезно или ковидобесие?

— Я люблю историю и знаю, что каждые 50 лет что-то происходит с человечеством. Испанка, тиф, оспа… К сожалению, бывают такие пандемии. И люди должны через это пройти. Как и раньше проходили. Вот я читал, императрица Екатерина вызывала мальчика, и он вживлял ей прививку от оспы. А куда деться от таких пандемий? Да никуда.

38. Представим, что у вас на 50 лет мог бы взять интервью любой селебрити. Кто это мог быть?

— Я даже не знаю… Без понятия. Нет такого человека, которому я хотел бы дать интервью.

39. Какая самая тяжелая нагрузка была у вас в хоккее?

— У нас была самая тяжелая тренировка — 12 кругов по 400 метров бега.

40. Может ли кто-нибудь когда-нибудь забить 92 гола за сезон НХЛ, как сделал Гретцки?

— Не знаю… Все может быть. Но я в это не верю. А кроме Уэйна столько разве кто-то забивал? Ну, Могильный забросил однажды 76 шайб. Это очень круто! Но и ему далеко было до Гретцки.

41. Вы несколько раз выигрывали «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу лиги. Как в ваших глазах выглядит достижение Овечкина — девять «Морисов Ришаров» за карьеру?

— Круто. Это круто! Один раз — круто. А девять раз — конечно, круто.

42. Что должно случиться, чтобы Павел Буре завел свой тик-ток и вел свой канал?

— Пока не собираюсь. Я к соцсетям отношусь спокойно, ровно. Понимаю, что это модно и современно. Но пока не нужно.

43. Представим, что у вас на необитаемом острове есть только ютуб. Что включите там посмотреть?

— Я разное смотрю. Там очень много исторических передач. Вообще я историю люблю.

44. Зачем вы прыгнули с парашютом?

— Хотелось один раз попробовать. И я попробовал. Это было в Подмосковье. Конечно, я прыгал с инструктором. Было страшно.

45. Как снимали историческое видео, в котором встретились вы, Горди Хоу, Уэйн Гретцки, Эрик Линдрос и Яромир Ягр?

— Мы ездили на съемки на озеро под Торонто. Встретились все вместе разные поколения. Концепция такая, что в детстве мы все начинали играть на улице, на замерзших озерах. И мы играли в хоккей.

46. Ваш свитер подняли под своды дворца НХЛ. Какой русский следующим удостоится такой чести?

— Так ведь свитер Сереги Зубова тоже подняли. Что вы всё забываете? Но я был первым, мой свитер висит во дворце в Ванкувере.

47. Существует ли еда, которую откажется есть Павел Буре? Может, испугаетесь набрать вес в «Макдональдсе».

— Ну что вы, «Макдональдс» в советское время считался деликатесом. Раньше очереди длинные выстраивались на улице Горького. Поесть в «Макдональдсе» считалось громадной привилегией. Я спокойно там могу заказать бургеры.

48. Вы занимаетесь бразильским джиу-джицу. Хотели бы выйти в спарринг с Федором Емельяненко?

— Такая идея была, и мы уже это попробовали. Потренировались вместе. Я ему потом сказал: «С тобой, Федя, больше не буду бороться». Он такой: «Да я ж чуть-чуть». — «Твои чуть-чуть — у меня потом шея болела две недели».

Вообще Федор Емельяненко — уникальный спортсмен. Он тебе руку протягивает — ты ничего с ней сделать не можешь: ни заломать, ни вырваться.

49. Назовите трех человек из истории, кого вы бы посадили с собой за праздничный стол?

— С теми историческими личностями, кто живет в наше время, я уже со всеми общался или общаюсь. Мне повезло встречаться с легендарными личностями, начиная с 90-х. Мне повезло, что такие люди меня приглашали к себе, разрешали с ними общаться.

Например, мне нравится Юрий Андропов, и я о нем много читал. Борис Ельцин — я с ним уже встречался, и не один раз…

Нет ответа. Я на 50 лет хочу сидеть со своей семьей. И это будет не огромный ресторан, а семейный круг, с кем я хочу быть в этот день.

50. Что вы пожелаете сами себе на 50 лет?

— Самое главное, чтобы хуже не было. А лучше мне не надо!