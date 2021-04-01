Тренеры «Сарыарки» и «Номада» наказаны за конфликт после матча плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

31 марта после завершения второго матча полуфинальной серии между «Сарыаркой» и «Номадом» произошел инцидент между главными тренерами команд Леонидом Тамбиевым и Александром Высоцким, по которому было вынесено решение со стороны казахстанской федерации хоккея (КФХ).

«Отдел по проведению республиканских соревнований, изучив все материалы, принял решение наказать главного тренера “Сарыарки” Леонида Тамбиева за непристойные и оскорбительные жесты обязательной дисквалификацией на один матч и денежным штрафом. Главный тренер “Номада” Александр Высоцкий за совершение хулиганских действий после завершения игры наказан денежным штрафом», — говорится в сообщении КФХ.