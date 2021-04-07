IIHF в нынешнем сезоне взяла 340 допинг-проб у игроков КХЛ, ЖХЛ и МХЛ
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Международная федерация хоккея (IIHF) в нынешнем сезоне взяла 340
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Международная федерация хоккея (IIHF) в нынешнем сезоне взяла 340
Ранее РИА Новости стало известно, что на первых двух матчах казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» в финальной серии Восточной конференции
«Всего на данный момент взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне», — заявили в КХЛ.
После первой игры серии капитан омичей Алексей Емелин был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у игрока возникли серьезные проблемы с печенью — был поставлен диагноз «токсический шок». В клубе эту информацию не подтверждали, напротив, просили не заниматься распространением слухов о состоянии здоровья хоккеиста и неподтвержденных диагнозах, а дождаться официальной информации от клуба.