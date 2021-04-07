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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IIHF в нынешнем сезоне взяла 340 допинг-проб у игроков КХЛ, ЖХЛ и МХЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Международная федерация хоккея (IIHF) в нынешнем сезоне взяла 340 допинг-проб у игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), сообщили в пресс-службе КХЛ.

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Ранее РИА Новости стало известно, что на первых двух матчах казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» в финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ, которые прошли в Казани, не проводилось допинг-контроля. В лиге ответили, что «допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2020/21 проводится совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF), которая является антидопинговой организацией и осуществляет тестирование согласно кодексу WADA (Всемирного антидопингового агентства)».

«Всего на данный момент взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне», — заявили в КХЛ.

После первой игры серии капитан омичей Алексей Емелин был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у игрока возникли серьезные проблемы с печенью — был поставлен диагноз «токсический шок». В клубе эту информацию не подтверждали, напротив, просили не заниматься распространением слухов о состоянии здоровья хоккеиста и неподтвержденных диагнозах, а дождаться официальной информации от клуба.

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