IIHF в нынешнем сезоне взяла 340 допинг-проб у игроков КХЛ, ЖХЛ и МХЛ

Ранее РИА Новости стало известно, что на первых двух матчах казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» в финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ, которые прошли в Казани, не проводилось допинг-контроля. В лиге ответили, что «допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2020/21 проводится совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF), которая является антидопинговой организацией и осуществляет тестирование согласно кодексу WADA (Всемирного антидопингового агентства)».

«Всего на данный момент взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне», — заявили в КХЛ.