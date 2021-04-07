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19:07 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты сыграют с белорусами на «ВТБ-Арене» перед чемпионатом мира

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет матчи с командой Белоруссии в Москве на «ВТБ-Арене». Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Федерация хоккея России сообщила ТАСС, что в рамках подготовки к чемпионату мира россияне в апреле проведут по два матча с белорусами в Москве и со швейцарцами на выезде.

«Матчи с командой Белоруссии пройдут на «ВТБ-Арене», — сообщил собеседник агентства.

«ВТБ-Арена» впервые примет матчи сборной России.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. До этого сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх, которые пройдут 13—16 мая.

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