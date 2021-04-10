Новокузнецкий «Металлург» стал первым финалистом плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новокузнецкий «Металлург» в овертайме победил тюменский «Рубин» и вышел в финал
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новокузнецкий «Металлург» в овертайме победил тюменский «Рубин» и вышел в финал
Шестая игра полуфинальной серии, прошедшая в Новокузнецке, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 1:0). В основное время матча шайбы в составе «Металлурга» Дамир Рахимуллин (14-я минута), Кирилл Спиценко (17) и Максим Кицын (34). У «Рубина» отличились Никита Мокин (11), Егор Попов (42) и Денис Давыдов (58). Победу «Металлургу» на четвертой минуте овертайма принес Даниил Ердаков.
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Металлурга».
Второй финалист