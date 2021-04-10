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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новокузнецкий «Металлург» стал первым финалистом плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новокузнецкий «Металлург» в овертайме победил тюменский «Рубин» и вышел в финал плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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Шестая игра полуфинальной серии, прошедшая в Новокузнецке, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 1:0). В основное время матча шайбы в составе «Металлурга» Дамир Рахимуллин (14-я минута), Кирилл Спиценко (17) и Максим Кицын (34). У «Рубина» отличились Никита Мокин (11), Егор Попов (42) и Денис Давыдов (58). Победу «Металлургу» на четвертой минуте овертайма принес Даниил Ердаков.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Металлурга».

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй финалист плей-офф определится в седьмом матче серии «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Динамо» (Санкт-Петербург).

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