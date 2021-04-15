Главный тренер «Барыса» Михайлис возглавил сборную Казахстана по хоккею

Также в тренерский штаб Михайлиса вошли представители казахстанского клуба Андрей Шаянов, Максим Семенов, Александр Шимин и Ринат Абитов. Александр Корешков стал генеральным менеджером сборной.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fb20d36f1ce26d3428fe" data-vnd="fb20d36f1ce26d3428fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fb20d36f1ce26d3428fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

13 и 15 мая команда Казахстана сыграет два товарищеских матча против сборной Белоруссии.

Встречи пройдут в Риге.

Товарищеские игры станут этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Сборная Казахстана попала в группу B, в которой ее соперниками станут команды Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Канады и США.