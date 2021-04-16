Хоккейная сборная готовится к уже не домашнему ЧМ: почти без подписантов за Лукашенко, зато с Костицыными

Первые спарринги 2021-го команда Михаила Захарова провела в феврале — отправилась на турнир в Казахстан, где последовательно проиграла Казахстану (2:5), второй сборной России (2:4) и второй сборной Казахстана (2:3 ОТ). Этим команда разозлила Александра Лукашенко — он напирал на то, какому сопернику уступили: «Всегда слышу заверения, заверения… Потом оправдания — чего-то не хватает. Допустим, нашим хоккеистам в Казахстане чего-то не хватило, чтобы выиграть у дворовой команды. Последнее место заняли. И опять те же объяснения: вы понимаете, у нас нет детского хоккея. А вот в Латвии детский хоккей цветет и пахнет. Ну выберите вы 25−30 человек из тех сотен, которые занимаются сегодня хоккеем, и тренируйте их. Это я к тому, что никаких оправданий быть не может». Однако Захаров все равно нашел одно — мол, в Казахстан повезли много молодых хоккеистов, «которые, к большому сожалению, даже до ворот доехать не смогли».

В апреле запланировано еще больше спаррингов: 16 и 17 числа сборная сыграет с Австрией и Венгрией на территории последних, а 23 и 24 в Москве померяется силами со сборной России, которая пока не в оптимальном составе — нет хоккеистов ЦСКА, «Авангарда» (эти две команды будут встречаться в финале КХЛ) и «Ак Барса» (только проиграли финал Востока). Соответственно, не досчитался нескольких игроков и Захаров: в «Ак Барсе» играет Кристиан Хенкель, а в «Авангарде» — Кирилл Готовец и Андрей Стась.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aa031c36e2347b8896c2" data-vnd="aa031c36e2347b8896c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aa031c36e2347b8896c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Итого в Венгрию пока полетели 20 хоккеистов. Из них восемь провели прошлый сезон в минском «Динамо» — их Захаров отсматривал лично и, по словам тренера клуба Михаила Грабовского, за консультациями не обращался. Еще пятеро представляют родную для Захарова «Юность», снова ставшую недавно чемпионом Беларуси. Так что есть в команде и единомышленники главного тренера в части поддержки режима: провластное письмо, как и Захаров, подписали Андрей Антонов и Евгений Оксентюк. С другой стороны, Сергей Дрозд, Станислав Лопачук и Михаил Стефанович в списках подписантов не обнаруживаются, равно как и вызванный в сборную из «Шахтера» Данила Карабань (а «Шахтер» ведь подписался едва ли не всем поставом).

Из свеженатурализованных североамериканцев в состав попал только 33-летний (явно взят на перспективу) Франсис Паре. Также отправился в Венгрию его ровесник Сергей Костицын, в прошлом сезоне сыгравший лишь 19 матчей при 9 (3+6) очках за «Братиславу» в открытом чемпионате Австрии. А вот второй Костицын, Андрей, начавший в апреле подготовку со сборной, в число 20 не попал из-за проблем с рукой. Интересно, что покажет в сборной гораздо более юный форвард Артем Жук, имеющий 26 (13+13) очков в 26 же матчах «регулярки» МХЛ за СКА-1946 (правда, в ВХЛ за «СКА-Неву» получилось лишь 2+1 в 25 встречах). Очень молода и бригада вратарей — это 21-летний Константин Шостак из системы «Северстали» (3 матча в КХЛ и 27 в ВХЛ за «Молот-Прикамье» в сезоне) и 19-летний Алексей Колосов (9 игр за «Динамо» и 12 за «Динамо-Молодечно»). Ивана Кульбакова, который тоже начинал апрельский кэмп со сборной, в Венгрии мы не увидим.

В общем, ростер на выезд далек от идеального — Захаров признает, что в будущем грядут большие изменения: «Шаранговича нет, смотрим также за Протасом, вот-вот должен подъехать Принс. Не забываем про Бэйлена с Плэттом. Кроме того, в лазарете сейчас находятся восемь человек, причем из основы. Мы на них рассчитываем, но это большая проблема». Так что задачу на ближайшие матчи перед имеющимися в распоряжении игроками тренер поставил простую — не сломаться.

Есть пополнение в тренерском штабе — добавился российский коуч Владимир Воробьев, помощник Владимира Крикунова в московском «Динамо», который будет отвечать за оборону. Он присоединился к еще одному российскому помощнику Захарова — главному тренеру «Витязя» Михаилу Кравецу. Он на днях высказался о натурализации — и указал на пользу для самих же иностранцев, принимающих беларусское гражданство: «Это было сделано и для них. Если ты имеешь [беларусский] паспорт, ты не являешься легионером, и попадание в команду КХЛ становится легче. Это как бы услуга со стороны Беларуси и руководства белорусской сборной и самой страны».

Но, думается, как бы ни менялся штаб Захарова, упор во время тренировок будет один — главный тренер уже объяснил какой: «Мы можем хорошо выступить на чемпионате мира только за счет отличной физической готовности. Все ребята это понимают. Пахота!». К слову, за физподготовку в сборной отвечает еще один россиянин из «Витязя» Алексей Селиверстов — бывший бобслеист, серебряный призер ОИ-2006 (правда, Захаров почему-то называет его чемпионом) в составе экипажа Александра Зубкова, который в 2014-м выиграл два золота ОИ в Сочи, а затем был лишен их за допинг.