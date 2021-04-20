Спартаковец, который лучше Гретцки. Олимпийскому чемпиону Шалимову исполнилось 70 лет

Почти всю хоккейную жизнь Шалимов провел в московском «Спартаке» и только в конце карьеры поиграл за австрийские «Инсбрук» и «Зальцбург». В составе сборной СССР он побеждал на Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 году, трижды выигрывал чемпионаты мира и Европы (1975, 1981, 1982). Входит в клуб бомбардиров имени Всеволода Боброва, имея на своем счету 380 заброшенных шайб в различных турнирах. В разговоре с ТАСС Шалимов вспомнил ярчайшие моменты своей игровой карьеры, рассказал о тренерской работе и поделился секретом спортивного долголетия.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a05acceed0314fb46c0f" data-vnd="a05acceed0314fb46c0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a05acceed0314fb46c0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший футболист

Хоккей Шалимов не оставляет до сих пор. Сейчас он вместе с другими ветеранами выступает за команду «Легенды хоккея СССР». «Начатое дело нельзя бросать, — ответил он на вопрос о том, что мотивирует его до сих пор выходить на лед. — Но главное, делать это без фанатизма. Нужно рассчитывать свои силы и по ним уже оценивать свою готовность играть».

А ведь когда-то Шалимов становился лучшим нападающим юношеского чемпионата по футболу. Николай Старостин даже приглашал его во вторую команду футбольного «Спартака». «Сожалений о том, что выбрал тогда хоккей, не было. Хотя футбол я люблю и до сих пор тоже постоянно играю. Могла ли страна обрести в моем лице футбольную звезду? Может быть, и так», — смеется Шалимов.

Дебют Шалимова в команде мастеров «Спартака» состоялся в 1970 году, а в 1974 году он обрел партнеров, вместе с которыми играл и в клубе, и в сборной, — Александра Якушева и Владимира Шадрина.

«Так совпало. Я пришел в их тройку молодым, они были уже опытными, но мы сразу нашли общий язык. Мы могли заменить друг друга, у нас в тройке было понимание в плане того, кто и где находится, как-то сразу так сложилось», — рассказывает Шалимов.

Позже, когда Якушев и Шадрин закончили свою карьеру, Шалимов попал в тройку к Сергею Капустину и Сергею Шепелеву. Однако, как он сам признается, ему со всеми партнерами на льду было комфортно: «Мне и с теми, и с другими партнерами — с Борисом Александровым, Аркадием Рудаковым — было приятно играть».

Тот, кто лучше Гретцки

В жизни Шалимова было много ярких матчей и моментов, но самый запоминающийся — победа на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. В финале сборная СССР в драматичном матче обыграла команду Чехословакии со счетом 4:3, уступая по ходу матча 0:2. Шалимов — Шадрин — Якушев стали самой результативной тройкой команды на турнире.

«У нас не было никаких, как сейчас модно говорить, бригад большинства и меньшинства. Мы выходили и просто играли, надеялись друг на друга и доверяли друг другу. Поэтому, наверное, и выигрывали все подряд», — говорит Шалимов.

В 1981 году Шалимов стал обладателем Кубка Канады. Это был первый и последний раз, когда сборной СССР удалось стать победителем этого турнира. Канадцы с Рэем Бурком, Дени Потвеном, Марселем Дионном, Брайаном Троттье и, конечно, Уэйном Гретцки стали вторыми.

«Что запомнилось? В принципе, все. Это был очень хороший турнир. Но особенно, конечно, победа в финале над сборной Канады со счетом 8:1», — рассказывает Шалимов.

С Гретцки он сталкивался и в 1982 году на мировом первенстве, где стал трехкратным чемпионом мира.

«Мы не смотрели, кто там выходит против нас — Гретцки или не Гретцки, — рассказал Шалимов. — Играет команда. Конечно, на него обращали внимание, держали его, но получилось так, что он стал лучшим бомбардиром турнира, а я — лучшим нападающим».

Гретцки обошел Шалимова в бомбардирской гонке всего на одно очко: канадец набрал 14 (6 голов + 8 передач) очков, россиянин — 13 (8+5).

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Хочу помочь «Спартаку»

После чемпионата мира 1982 года Шалимов еще три сезона провел в «Спартаке». Красно-белые довольно успешно выступали в первенстве страны, но чемпионство у Шалимова лишь одно — обойти всех «Спартаку» удалось только в 1976 году. Шалимов тогда стал лучшим бомбардиром первенства страны, набрав 53 (28+25) очка. А вот серебряных медалей чемпионата СССР в копилке Шалимова целых пять (1973, 1981−1984), бронзовых — четыре (1972, 1975, 1979, 1980).

В 1985 году Шалимов отправился играть в Австрию, где в сумме за три сезона набрал 234 (107+127) очка в 115 играх за «Инсбрук» и «Зальцбург». «Это просто количество очков, — пожимает плечами Шалимов. — Там тоже партнеры помогали, в 1986 году Сергей Капустин приехал, с ним вдвоем было полегче играть. Поэтому, наверное, столько и набрали».

Там же, в Австрии, Шалимов начал тренерскую карьеру — в сезоне-1986/1987 он занимал должность играющего тренера «Инсбрука», а в середине сезона-1988/1989 он возглавил «Клагенфурт». Затем, уже в 1993 году, вернулся в родной «Спартак», но на этот раз в качестве помощника. В 1995 году он стал главным тренером красно-белых, но в 1996 году покинул пост.

«Всегда, когда играешь, хочется быть тренером. Хочется продолжить, чего-то достичь. Поэтому я после Австрии поступил в Высшую школу тренеров, закончил ее и занялся тренерской деятельностью. Это были 90-е, было очень сложно во всех смыслах», — сказал Шалимов.

«Думаю ли о возвращении на тренерскую должность? Я долго не работал, поэтому придется начинать все сначала, — отмечает Шалимов. — Хотелось бы, чтобы “Спартак” возродился, а помочь с этим я всегда готов. Если обратятся за консультацией — я всегда с удовольствием».

Прославленный хоккеист был одним из инициаторов постройки ледового дворца «Арена Мытищи», который открыли в его родном городе в 2005 году. За это время на арене успели пройти: чемпионат России по фигурному катанию (2007 год), матчи Еврохоккейтура и встречи чемпионата мира по хоккею 2007 года. С 2020 года ледовый дворец стал домашней ареной клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь».