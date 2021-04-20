Спартаковец, который лучше Гретцки. Олимпийскому чемпиону Шалимову исполнилось 70 лет
Хоккеист трижды побеждал на чемпионатах мира и Европы в составе сборной СССР, а вот чемпионат страны со «Спартаком» выиграл всего один раз.
Хоккеист трижды побеждал на чемпионатах мира и Европы в составе сборной СССР, а вот чемпионат страны со «Спартаком» выиграл всего один раз.
Почти всю хоккейную жизнь Шалимов провел в московском «Спартаке» и только в конце карьеры поиграл за австрийские «Инсбрук» и «Зальцбург». В составе сборной СССР он побеждал на Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 году, трижды выигрывал чемпионаты мира и Европы (1975, 1981, 1982). Входит в клуб бомбардиров имени Всеволода Боброва, имея на своем счету 380 заброшенных шайб в различных турнирах. В разговоре с ТАСС Шалимов вспомнил ярчайшие моменты своей игровой карьеры, рассказал о тренерской работе и поделился секретом спортивного долголетия.
Хоккей Шалимов не оставляет до сих пор. Сейчас он вместе с другими ветеранами выступает за команду «Легенды хоккея СССР». «Начатое дело нельзя бросать, — ответил он на вопрос о том, что мотивирует его до сих пор выходить на лед. — Но главное, делать это без фанатизма. Нужно рассчитывать свои силы и по ним уже оценивать свою готовность играть».
А ведь
«Так совпало. Я пришел в их тройку молодым, они были уже опытными, но мы сразу нашли общий язык. Мы могли заменить друг друга, у нас в тройке было понимание в плане того, кто и где находится,
Позже, когда Якушев и Шадрин закончили свою карьеру, Шалимов попал в тройку к Сергею Капустину и Сергею Шепелеву. Однако, как он сам признается, ему со всеми партнерами на льду было комфортно: «Мне и с теми, и с другими партнерами — с Борисом Александровым, Аркадием Рудаковым — было приятно играть».
В жизни Шалимова было много ярких матчей и моментов, но самый запоминающийся — победа на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. В финале сборная СССР в драматичном матче обыграла команду Чехословакии со счетом 4:3, уступая по ходу матча 0:2. Шалимов — Шадрин — Якушев стали самой результативной тройкой команды на турнире.
«У нас не было никаких, как сейчас модно говорить, бригад большинства и меньшинства. Мы выходили и просто играли, надеялись друг на друга и доверяли друг другу. Поэтому, наверное, и выигрывали все подряд», — говорит Шалимов.
В 1981 году Шалимов стал обладателем Кубка Канады. Это был первый и последний раз, когда сборной СССР удалось стать победителем этого турнира. Канадцы с Рэем Бурком, Дени Потвеном, Марселем Дионном, Брайаном Троттье и, конечно, Уэйном Гретцки стали вторыми.
«Что запомнилось? В принципе, все. Это был очень хороший турнир. Но особенно, конечно, победа в финале над сборной Канады со счетом 8:1», — рассказывает Шалимов.
«Мы не смотрели, кто там выходит против нас — Гретцки или не Гретцки, — рассказал Шалимов. — Играет команда. Конечно, на него обращали внимание, держали его, но получилось так, что он стал лучшим бомбардиром турнира, а я — лучшим нападающим».
Гретцки обошел Шалимова в бомбардирской гонке всего на одно очко: канадец набрал 14 (6 голов + 8 передач) очков, россиянин — 13 (8+5).
После чемпионата мира 1982 года Шалимов еще три сезона провел в «Спартаке».
В 1985 году Шалимов отправился играть в Австрию, где в сумме за три сезона набрал 234 (107+127) очка в 115 играх за «Инсбрук» и «Зальцбург». «Это просто количество очков, — пожимает плечами Шалимов. — Там тоже партнеры помогали, в 1986 году Сергей Капустин приехал, с ним вдвоем было полегче играть. Поэтому, наверное, столько и набрали».
«Всегда, когда играешь, хочется быть тренером. Хочется продолжить,
«Думаю ли о возвращении на тренерскую должность? Я долго не работал, поэтому придется начинать все сначала, — отмечает Шалимов. — Хотелось бы, чтобы “Спартак” возродился, а помочь с этим я всегда готов. Если обратятся за консультацией — я всегда с удовольствием».
Прославленный хоккеист был одним из инициаторов постройки ледового дворца «Арена Мытищи», который открыли в его родном городе в 2005 году. За это время на арене успели пройти: чемпионат России по фигурному катанию (2007 год), матчи Еврохоккейтура и встречи чемпионата мира по хоккею 2007 года. С 2020 года ледовый дворец стал домашней ареной клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь».
Ирина Мотова