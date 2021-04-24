«Югра» стала победителем Высшей хоккейной лиги
ТАСС, 24 апреля.
ТАСС, 24 апреля.
У хозяев голами отметились Александр Коннов (5-я минута) и Андрей Чуркин (63). В составе «Металлурга» шайбу забросил Максим Кицын (38).
«Югра» впервые стала обладателем Кубка Петрова. Также клуб стал лучшим в регулярном чемпионате текущего сезона. По ходу
Чемпионат ВХЛ, второго по значимости дивизиона российского хоккея, проводится с сезона-2010/11. Наиболее титулованной командой является нефтекамский «Торос», на счету которого три титула.