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18:12 (мск), источник: ТАСС

«Югра» стала победителем Высшей хоккейной лиги

ТАСС, 24 апреля. Ханты-мансийская «Югра» стала победителем Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В пятом матче финала команда обыграла на своей площадке новокузнецкий «Металлург» со счетом 2:1 в овертайме и выиграла серию до четырех побед — 4−1.

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У хозяев голами отметились Александр Коннов (5-я минута) и Андрей Чуркин (63). В составе «Металлурга» шайбу забросил Максим Кицын (38).

«Югра» впервые стала обладателем Кубка Петрова. Также клуб стал лучшим в регулярном чемпионате текущего сезона. По ходу плей-офф команда из Ханты-Мансийска обыграла «Динамо» из Балашихи (4−1), воскресенский «Химик» (4−0) и петербургское «Динамо» (4−3).

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат ВХЛ, второго по значимости дивизиона российского хоккея, проводится с сезона-2010/11. Наиболее титулованной командой является нефтекамский «Торос», на счету которого три титула.

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