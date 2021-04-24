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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана поучаствовал в победной шайбе и выиграл трофей в России

В плей-офф он набрал 12 очков.

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Ханты-мансийская «Югра», в составе которой выступает форвард сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев, стала обладателем Кубка Петрова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Югра» обыграла новокузнецкий «Металлург». Пятый матч противостояния состоялся сегодня, 24 апреля, в Ханты-Мансийске и завершилась победой «Югры» в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время на гол Александра Коннова (5-я минута) «Металлург» ответил шайбой Максима Кицына (38). Победу «Югре» на третьей минуте овертайма принес Андрей Чуркин, а Рымарев записал на себя голевую.

Таким образом, «Югра» выиграла серию со счетом 4−1. Клуб из Ханты-Мансийска выиграл главный трофей ВХЛ впервые в истории. Ранее в этом сезоне «Югра» завоевала Кубок Шелкового пути, вручаемого за победу в регулярном чемпионате ВХЛ.

В текущем плей-офф 32-летний Рымарев сыграл 20 матчей и набрал 12 (6+6) очков. В регулярном чемпионате ВХЛ воспитанник Усть-Каменогорска провел 43 игры и записал в актив 27 (11+16) очков.
Добавим, что Рымарев не раз вызывался в сборную Казахстана, а за «Барыс» в КХЛ принял участие в семи сезонах. На его счету 207 игр, в которых он набрал 44 (17+27) очка.

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