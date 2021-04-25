Третьяк: В ФХР идти не собирался, но Путин сказал, что нужны победы

Юбилей отмечу с размахом

— У вас какие-то особые традиции на день рождения есть? Или просто празднуете в кругу близких?

— Главная традиция — отмечать с самыми близкими мне людьми, в каком-то очень узком кругу. Я ценю каждый год, что мне дано прожить. Поэтому на день рождения собираю тех, кому хочу сказать спасибо за то, что делают мою жизнь лучше. Но, конечно, на 70-летие будем делать что-то крупное…

— … так уже сейчас начинать готовиться и надо.

— Вот как раз в феврале созванивались с Лещенко, он же ровно на десятилетие меня старше. Лёвочка спрашивает: «Ты к юбилею-то готовишься уже? Всего ведь год остался». И смеется. Похоже, действительно пора готовится. И не потому, что мне хочется как-то пропиариться, мне этого уже не надо ничего. Хочется просто собрать людей со всего мира, которые близки мне по жизни: друзья, коллеги, кто помогает мне и в фонде, и в федерации. Мне хочется сделать приятное именно им.

— Вы ведь когда играли, получается, никогда день рождения не праздновали?

— Да, так получалось, что мы 25-го числа, как правило, со шведами играли. Вот так и отмечали — победами. А в полном смысле этого слова — да, ни день рождения, ни Новый год я, пока на лед выходил, не праздновал.

До встречи с Путиным не cобирался идти в ФХР

— Но сегодня у вас и другой юбилей — 15 лет на посту президента ФХР. Интересно, что вы возглавили федерацию в свой день рождения.

— Сейчас могу честно сказать, что вообще не собирался идти в федерацию. Работы хватало и в комитете по спорту Госдумы, который я тогда возглавлял. Но тут в Кремль вызывает Владимир Владимирович Путин и спрашивает: «Владислав, как так получилось, что у нас с 1993 года ни одной золотой медали нет? На Олимпиаде вот тоже провалились…» Как мог объяснил, чего не хватает, что нужно сделать. И президент тогда сказал важнейшие слова: «Владислав, мне победы нужны — мне россиян объединять надо». После такого отказаться я просто не имел права.

— Считаете, получилось?

— Знаете, мне есть чем гордиться. Сегодня Россия — лучшая сборная по сумме выступлений на самых престижных международных турнирах. Мы на первом месте по числу медалей. Начиная с 2007 года на взрослых чемпионатах мира Россия чаще всех выигрывала золото: четыре победы против трех у канадцев и шведов. На молодежных ЧМ сборная России также на первом месте по числу медалей, которые взяли за последние 10 лет. У нас впервые с советских времен появились трехкратные чемпионы мира — (Александр) Овечкин, (Данис) Зарипов, (Илья) Никулин, (Алексей) Терещенко. Надеюсь, скоро появятся и четырехкратные.

ФХР очень много делает. Усилен штаб национальной команды, теперь в нем больше специалистов и экспертов с необходимыми компетенциями. Во главе штаба — Роман Ротенберг, высококлассный профессионал, досконально знающий важнейшие аспекты хоккейного процесса. От стратегии подготовки команд к турнирам и тонкостей комплектования до тренерского управления игрой и маркетингового продвижения хоккея.

В строительстве катков — прорыв, теперь с инфраструктурой все гораздо лучше. В 2006 году в России было всего 145 крытых катков, в 2011-м стало 340, а теперь — 790. Рост в пять с половиной раз за пятнадцать лет! Хотя я постоянно говорю, что тут нам еще строить и строить: по соотношению катков на душу населения мы проигрываем и шведам, и финнам. Много работаем с детьми, сейчас весь детский хоккей переходит на единую программу «Красная машина».

— Я слышал, что эта программа тяжело в регионах идет. Тренерам на местах проще «по старинке».

— Потому что такое мышление и воспитание. Всегда легче работать так, как ты умеешь, как привык. Новое — это всегда сложно, верно? Мне тоже тяжело было, когда компьютеры появились или вот, например, новые смартфоны. Как же так, печатать нужно — нет, я уж лучше по-старому буду ручкой в тетрадке писать. Тренеры, особенно старшее поколение, ожидаемо с трудом воспринимают новые методики, новые веяния. Но на самом деле нужно просто сесть, изучить, ничего сложного в программе нет. Рано или поздно «Красная машина» будет внедрена в систему подготовки по всей стране. Более того, мы ее распространяем и в других странах — наших партнерах. В Киргизии, например, и в Грузии.

Внук в «Сочи» почувствовал доверие

— Ваш внук, Максим, перешел в «Сочи» и выдал лучший сезон в карьере. Удивились?

— Жалко, что ему раньше играть не давали. Скажите, зачем его в Ригу брали тогда, если он не нужен был тренеру? Ладно, первый год, я все понимаю, адаптация. Во второй все было отлично: его взяли, он второй вратарь, ему давали играть. Но вдруг ставят латыша, он заиграл, и в команду еще двух взяли сходу. Макс получил лучшего игрока в матче с московским «Динамо», ему подарили банку какой-то икры, а следом — отправили в запас. Ну ты же, мол, «на ноль» не сыграл, так что сиди. Вот такое вот отношение было в Риге.

— Удивительно.

— Да, а в «Сочи» он почувствовал доверие. К тому же Максим возмужал: сейчас у него и жена, и ребенок, и стабильное место в составе. Дело не в том, что он мой внук. Будь он бездарным вратарем, я бы это первый признал. Но Максим действительно хочет играть, старается. Звонит мне практически после каждой игры, мы все ошибки рассматриваем и стараемся исключить в дальнейшем. Дай бог, и дальше у Макса все бы шло хорошо — без травм и только вперед.

— Такими темпами и до сборной недалеко.

— Почему нет? Он высокий, трудолюбивый, спортивный режим соблюдает. Ему уже не 20 лет, есть определенный опыт. Думаю, следующий сезон будет определяющим для его карьеры: если он будет хорош, то вполне может закрепиться в составе сборной. И не только на Евротуре.

— Максиму тяжело дался переход из молодежного хоккея во взрослый. У него не было мысли, что всё — хватит пытаться, ведь из тени дедушки все равно не выйдешь?

— Нет, он до конца верил, что рано или поздно пойдет. Говорил: «Я могу, просто мне не доверяют». И я, кстати, мог позвонить куда надо, нажать, и Максима бы начали ставить. Но я не мог себе позволить это сделать. Даже при том, что в Риге действительно поступили некрасиво: обещали четкое место второго вратаря, а на самом деле играть не давали. Но это решение тренера, а я в такие дела принципиально никогда не лезу.

Лимит на иностранных вратарей пока не нужен

— Важная история этого плей-офф — отсутствие российских парней в финале Кубка Гагарина. И ЦСКА, и «Авангард» делают ставку на иностранцев. О чем это говорит?

— О том, что им не хотят доверять ведущие клубы. Я тут не так давно посчитал, что у нас сегодня 15 вратарей играют в Северной Америке! 15! И восемь из них заиграны в НХЛ. И вы представляете, многие из них могли бы играть в КХЛ за хорошие деньги, просто им здесь не доверяют. Да, тренеров и генеральных менеджеров я тоже понимаю, от результата команды зависит, дадут им дальше работать или нет. Но почему-то СКА не стесняется рисковать с (Ярославом) Аскаровым и (Александром) Самоновым, а другие боятся, заменяя молодых ребят чехами, финнами или североамериканцами. Для них клубные интересы в разы выше национальных. Мы возвращаемся к тому, что было 15 лет назад…

— Когда вы ввели налог на иностранных вратарей?

— Вы же помните, в конце нулевых у нас вообще некому в воротах играть было — даже на чемпионат мира 2008 года собирали по нитке, и это какое-то чудо, что (Евгений) Набоков после вылета из плей-офф согласился приехать. И если бы не наши с ним хорошие личные отношения, он вполне мог отказаться. (Александр) Еременко сломался, (Семён) Варламов за день до турнира тоже травму получил. Тут уже хоть сам выходи — вообще некому играть было!

Отсюда и пошел этот налог на вратарей, который, как вы видите, сыграл свою роль: у команд, не способных платить большие деньги, появились хорошие вратари. Меня критиковали, когда я заявил о планах запретить иностранных вратарей. Потом прошло 5 лет, все стали говорить, что это мудрое решение. (Сергей) Бобровский и другие ребята прямо заявляли: «Спасибо Третьяку». Получается, что защита своих игроков — эффективная мера.

— Вновь настало время лимита?

— Думаю, вводить лимит на вратарей все же не нужно. Но подумать над тем, как заставить клубы доверять российским вратарям, нужно обязательно. Проблема с вратарям существует, не стоит от нее отмахиваться. Могу сказать, что я всегда буду заботиться о российских игроках, о кандидатах в сборную и готов отстаивать их интересы. Надо доверять своим.

— Вратари уезжают еще и потому, что сейчас на поток поставлен отъезд молодежи за океан.

— Верно, поэтому мы с комитетом по спорту внесли в Госдуму законопроект об агентах, скоро его рассмотрят во втором чтении. Его суть в том, что детей, которых мы воспитали у себя в школах, недобросовестные агенты растаскивают по иностранным лигам. И ладно бы они играли, как те 15 вратарей, но они же там сидят, а потом заканчивают с хоккеем.

— Ведете статистику?

— Так мы даже не знаем, куда они уезжают. Мы воспитываем детей, школы вкладывают в них деньги, учат-учат, а тут приезжает агент, обещающий золотые горы, и увозит в неизвестном направлении. И парни растворяются в минорных лигах. Я считаю, этот процесс нужно прекратить, и именно на такие случаи направлен закон, чтобы недобросовестные агенты начали нести ответственность. По срокам я точно вам не скажу, но между вторым и третьим чтениями времени проходит немного. Думаю, все пройдет оперативно.

Жесткий потолок только снизил уровень хоккея в КХЛ

— Это был первый сезон КХЛ с жестким потолком зарплат. Лига сделала шаг вперед?

— Чемпионат показал, что результаты и успехи не зависят от потолка зарплат. Деньги — это вторично. Но топовые команды ослабли, это заметно, но при этом мы видим результат: те команды, которые далеко проходили в плей-офф, снова играли в финалах конференций. Даже при жестком потолке ничего не изменилось: как ЦСКА и СКА решали финал Запада, так и решают. Для побед нужен профессионализм, а не деньги. При этом уровень хоккея стал ниже, потому что звезд в лиге стало меньше.

— Получается, он сыграл в худшую сторону?

— В лучшую сторону жесткий потолок зарплат не сработал точно. Но КХЛ приняла такое решение, мы можем только констатировать факт. (Глава КХЛ Алексей) Морозов говорит, что КХЛ хочет еще уменьшать. Не знаю, как это возможно, ведь уровень хоккея в лиге действительно падает. Какая была главная задача? Подравнять команды, верно? Но новых клубов в борьбе за Кубок Гагарина мы не видим. На Западе — СКА и ЦСКА, на Востоке — «Авангард» и «Ак Барс». Можно сделать вывод, что дело не только в деньгах. Тренеры, менеджмент, персонал — это тоже очень важный фактор.

— Многие ждали от ЦСКА «просадки» результатов, но их не случилось.

— Если мы идем от результата — да, справился. Но усилия приложил совершенно иные. Если в том сезоне клуб доминировал, то теперь и с «Локомотивом», и со СКА все игры были равными. Решил опыт игроков, игра вратаря. ЦСКА молодцы, но лидеров в команде маловато. Отсюда такая слабая результативность в плей-офф. А когда я спрашиваю, в клубе закономерно отвечают: обходимся тем, что есть. Мол, был бы у нас Капризов, голов увидели бы куда больше. Звездочек нам не хватает.

В расширенный состав сборной войдет 28 игроков

— Чего вы ждете от ближайшего чемпионата мира?

— Год сложный, условия для самих игроков беспрецедентные. Без болельщиков хоккеистам очень сложно — атмосфера матчей теряется. Я сам вспоминаю: играешь в Воскресенске — темно, трибун не видно, шайбу различаешь с трудом, тишина. А потом приезжаешь в Канаду: уже на разминке свет на полную, на трибунах — 20 тысяч человек, каждый из которых что-то кричит. И всё: ты на сцене и должен обыграть не только соперника, но и эти 20 тысяч. Шайбу чуть-чуть задел, а весь зал кипит. Эмоции совершенно разные! Вот и сейчас то же самое: азарта и энергетики от трибун им не хватает.

— Задача — золото?

— В таких условиях мы хотим первого места для сборной России. Ответственность большая. За выступлениями команды будет следить вся страна. Например, за Кубком Первого канала в декабре по телевизору следили в сумме 28 миллионов человек. Воскресную победу над финнами смотрели 13 миллионов. То есть почти каждый десятый житель страны. И это только Евротур. На чемпионате мира рейтинги будут еще выше. Тем более что наши зрители соскучились по чемпионату мира, который в прошлом году не проходил.

— Есть понимание, какой будет сборная России на турнире?

— Игрокам НХЛ только-только разрешили ехать в Латвию. Пять-шесть человек вызовем точно, но еще должен закончиться регулярный чемпионат. Дай бог, чтобы в оставшееся время все обошлись без травм. На данный момент понятно, что игрокам из-за океана придется пройти пятидневный карантин. Мы изначально готовились к обоим вариантам развития событий и предусматривали, что, может, придется играть только хоккеистами из КХЛ. Но и сейчас большинство мест в составе будет за представителями нашего чемпионата. Ведь многие сильные энхаэловцы прошли в плей-офф, у кого-то травмы, кто-то отказался сам. Плюс в том, что у нас большинство кандидатов в сборную переболели уже. А если не болели, то уже вакцинировались.