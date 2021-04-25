Третьяк: В ФХР идти не собирался, но Путин сказал, что нужны победы
Президент Федерации хоккея России (ФХР) трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в день своего 69-летия дал интервью РИА Новости.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в день своего 69-летия дал интервью РИА Новости.
— У вас
— Главная традиция — отмечать с самыми близкими мне людьми, в
— … так уже сейчас начинать готовиться и надо.
— Вот как раз в феврале созванивались с Лещенко, он же ровно на десятилетие меня старше. Лёвочка спрашивает: «Ты к
— Вы ведь когда играли, получается, никогда день рождения не праздновали?
— Да, так получалось, что мы 25-го числа, как правило, со шведами играли. Вот так и отмечали — победами. А в полном смысле этого слова — да, ни день рождения, ни Новый год я, пока на лед выходил, не праздновал.
— Но сегодня у вас и другой юбилей — 15 лет на посту президента ФХР. Интересно, что вы возглавили федерацию в свой день рождения.
— Сейчас могу честно сказать, что вообще не собирался идти в федерацию. Работы хватало и в комитете по спорту Госдумы, который я тогда возглавлял. Но тут в Кремль вызывает Владимир Владимирович Путин и спрашивает: «Владислав, как так получилось, что у нас с 1993 года ни одной золотой медали нет? На Олимпиаде вот тоже провалились…» Как мог объяснил, чего не хватает, что нужно сделать. И президент тогда сказал важнейшие слова: «Владислав, мне победы нужны — мне россиян объединять надо». После такого отказаться я просто не имел права.
— Считаете, получилось?
— Знаете, мне есть чем гордиться. Сегодня Россия — лучшая сборная по сумме выступлений на самых престижных международных турнирах. Мы на первом месте по числу медалей. Начиная с 2007 года на взрослых чемпионатах мира Россия чаще всех выигрывала золото: четыре победы против трех у канадцев и шведов. На молодежных ЧМ сборная России также на первом месте по числу медалей, которые взяли за последние 10 лет. У нас впервые с советских времен появились трехкратные чемпионы мира — (Александр) Овечкин, (Данис) Зарипов, (Илья) Никулин, (Алексей) Терещенко. Надеюсь, скоро появятся и четырехкратные.
ФХР очень много делает. Усилен штаб национальной команды, теперь в нем больше специалистов и экспертов с необходимыми компетенциями. Во главе штаба — Роман Ротенберг, высококлассный профессионал, досконально знающий важнейшие аспекты хоккейного процесса. От стратегии подготовки команд к турнирам и тонкостей комплектования до тренерского управления игрой и маркетингового продвижения хоккея.
В строительстве катков — прорыв, теперь с инфраструктурой все гораздо лучше. В 2006 году в России было всего 145 крытых катков, в 2011-м стало 340, а теперь — 790. Рост в пять с половиной раз за пятнадцать лет! Хотя я постоянно говорю, что тут нам еще строить и строить: по соотношению катков на душу населения мы проигрываем и шведам, и финнам. Много работаем с детьми, сейчас весь детский хоккей переходит на единую программу «Красная машина».
— Я слышал, что эта программа тяжело в регионах идет. Тренерам на местах проще «по старинке».
— Потому что такое мышление и воспитание. Всегда легче работать так, как ты умеешь, как привык. Новое — это всегда сложно, верно? Мне тоже тяжело было, когда компьютеры появились или вот, например, новые смартфоны. Как же так, печатать нужно — нет, я уж лучше
— Ваш внук, Максим, перешел в «Сочи» и выдал лучший сезон в карьере. Удивились?
— Жалко, что ему раньше играть не давали. Скажите, зачем его в Ригу брали тогда, если он не нужен был тренеру? Ладно, первый год, я все понимаю, адаптация. Во второй все было отлично: его взяли, он второй вратарь, ему давали играть. Но вдруг ставят латыша, он заиграл, и в команду еще двух взяли сходу. Макс получил лучшего игрока в матче с московским «Динамо», ему подарили банку
— Удивительно.
— Да, а в «Сочи» он почувствовал доверие. К тому же Максим возмужал: сейчас у него и жена, и ребенок, и стабильное место в составе. Дело не в том, что он мой внук. Будь он бездарным вратарем, я бы это первый признал. Но Максим действительно хочет играть, старается. Звонит мне практически после каждой игры, мы все ошибки рассматриваем и стараемся исключить в дальнейшем. Дай бог, и дальше у Макса все бы шло хорошо — без травм и только вперед.
— Такими темпами и до сборной недалеко.
— Почему нет? Он высокий, трудолюбивый, спортивный режим соблюдает. Ему уже не 20 лет, есть определенный опыт. Думаю, следующий сезон будет определяющим для его карьеры: если он будет хорош, то вполне может закрепиться в составе сборной. И не только на Евротуре.
— Максиму тяжело дался переход из молодежного хоккея во взрослый. У него не было мысли, что всё — хватит пытаться, ведь из тени дедушки все равно не выйдешь?
— Нет, он до конца верил, что рано или поздно пойдет. Говорил: «Я могу, просто мне не доверяют». И я, кстати, мог позвонить куда надо, нажать, и Максима бы начали ставить. Но я не мог себе позволить это сделать. Даже при том, что в Риге действительно поступили некрасиво: обещали четкое место второго вратаря, а на самом деле играть не давали. Но это решение тренера, а я в такие дела принципиально никогда не лезу.
— Важная история этого
— О том, что им не хотят доверять ведущие клубы. Я тут не так давно посчитал, что у нас сегодня 15 вратарей играют в Северной Америке! 15! И восемь из них заиграны в НХЛ. И вы представляете, многие из них могли бы играть в КХЛ за хорошие деньги, просто им здесь не доверяют. Да, тренеров и генеральных менеджеров я тоже понимаю, от результата команды зависит, дадут им дальше работать или нет. Но
— Когда вы ввели налог на иностранных вратарей?
— Вы же помните, в конце нулевых у нас вообще некому в воротах играть было — даже на чемпионат мира 2008 года собирали по нитке, и это
Отсюда и пошел этот налог на вратарей, который, как вы видите, сыграл свою роль: у команд, не способных платить большие деньги, появились хорошие вратари. Меня критиковали, когда я заявил о планах запретить иностранных вратарей. Потом прошло 5 лет, все стали говорить, что это мудрое решение. (Сергей) Бобровский и другие ребята прямо заявляли: «Спасибо Третьяку». Получается, что защита своих игроков — эффективная мера.
— Вновь настало время лимита?
— Думаю, вводить лимит на вратарей все же не нужно. Но подумать над тем, как заставить клубы доверять российским вратарям, нужно обязательно. Проблема с вратарям существует, не стоит от нее отмахиваться. Могу сказать, что я всегда буду заботиться о российских игроках, о кандидатах в сборную и готов отстаивать их интересы. Надо доверять своим.
— Вратари уезжают еще и потому, что сейчас на поток поставлен отъезд молодежи за океан.
— Верно, поэтому мы с комитетом по спорту внесли в Госдуму законопроект об агентах, скоро его рассмотрят во втором чтении. Его суть в том, что детей, которых мы воспитали у себя в школах, недобросовестные агенты растаскивают по иностранным лигам. И ладно бы они играли, как те 15 вратарей, но они же там сидят, а потом заканчивают с хоккеем.
— Ведете статистику?
— Так мы даже не знаем, куда они уезжают. Мы воспитываем детей, школы вкладывают в них деньги,
— Это был первый сезон КХЛ с жестким потолком зарплат. Лига сделала шаг вперед?
— Чемпионат показал, что результаты и успехи не зависят от потолка зарплат. Деньги — это вторично. Но топовые команды ослабли, это заметно, но при этом мы видим результат: те команды, которые далеко проходили в
— Получается, он сыграл в худшую сторону?
— В лучшую сторону жесткий потолок зарплат не сработал точно. Но КХЛ приняла такое решение, мы можем только констатировать факт. (Глава КХЛ Алексей) Морозов говорит, что КХЛ хочет еще уменьшать. Не знаю, как это возможно, ведь уровень хоккея в лиге действительно падает. Какая была главная задача? Подравнять команды, верно? Но новых клубов в борьбе за Кубок Гагарина мы не видим. На Западе — СКА и ЦСКА, на Востоке — «Авангард» и «Ак Барс». Можно сделать вывод, что дело не только в деньгах. Тренеры, менеджмент, персонал — это тоже очень важный фактор.
— Многие ждали от ЦСКА «просадки» результатов, но их не случилось.
— Если мы идем от результата — да, справился. Но усилия приложил совершенно иные. Если в том сезоне клуб доминировал, то теперь и с «Локомотивом», и со СКА все игры были равными. Решил опыт игроков, игра вратаря. ЦСКА молодцы, но лидеров в команде маловато. Отсюда такая слабая результативность в
— Чего вы ждете от ближайшего чемпионата мира?
— Год сложный, условия для самих игроков беспрецедентные. Без болельщиков хоккеистам очень сложно — атмосфера матчей теряется. Я сам вспоминаю: играешь в Воскресенске — темно, трибун не видно, шайбу различаешь с трудом, тишина. А потом приезжаешь в Канаду: уже на разминке свет на полную, на трибунах — 20 тысяч человек, каждый из которых
— Задача — золото?
— В таких условиях мы хотим первого места для сборной России. Ответственность большая. За выступлениями команды будет следить вся страна. Например, за Кубком Первого канала в декабре по телевизору следили в сумме 28 миллионов человек. Воскресную победу над финнами смотрели 13 миллионов. То есть почти каждый десятый житель страны. И это только Евротур. На чемпионате мира рейтинги будут еще выше. Тем более что наши зрители соскучились по чемпионату мира, который в прошлом году не проходил.
— Есть понимание, какой будет сборная России на турнире?
— Игрокам НХЛ
Много вопросов, и пока мало ответов. Многое зависит от мнения НХЛ, а также от развития пандемии в Латвии, ясности очень мало. Какие правила будут в самой Латвии? Там ведь сейчас все закрыто вообще… Как будет организован «пузырь»? Это будет очень сложный чемпионат мира, но не провести его IIHF тоже уже не может. Слава богу, есть договоренность, что его проведут при любых раскладах. Состав делегации расширен — 44 человека, в том числе 28 хоккеистов. У нас есть хорошие шансы на победу.