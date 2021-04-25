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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ЦСКА прокомментировали информацию об избитом актером Палем хоккеисте

Директор по развитию бизнеса ЦСКА Владимир Герасимов прокомментировал информацию канала РЕН ТВ о том, что актер Александр Паль избил игрока молодежной команды армейского клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Речь идет о Кевине Антипове. Ему 26 лет, он расторг соглашение с клубом в 2016 году. И в самом ЦСКА он пробыл всего полгода. Где он дальше играл или не играл, нам не известно. То, что игрок молодежного ЦСКА, в корне неверно. С 2016 года Антипова в системе ЦСКА не было», — отметил Герасимов.

25-летний Антипов не выходил на лед в официальных матчах с 2016 года.

(Константин Колмаков).

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