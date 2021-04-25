В ЦСКА прокомментировали информацию об избитом актером Палем хоккеисте

«Речь идет о Кевине Антипове. Ему 26 лет, он расторг соглашение с клубом в 2016 году. И в самом ЦСКА он пробыл всего полгода. Где он дальше играл или не играл, нам не известно. То, что игрок молодежного ЦСКА, в корне неверно. С 2016 года Антипова в системе ЦСКА не было», — отметил Герасимов.