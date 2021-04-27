ХК «Сарыарка» стала чемпионом Казахстана по хоккею, победив «Арлан» в шестом матче финальной серии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KQYjaMIfuzk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Решающая встреча прошла в Кокшетау и завершилась выигрышем гостей со счетом 2:0. До середины третьего тайма на табло горели нули.

Гости отличись на 54-й минуте и за несколько секунд до финальной сирены. Сначала отличился Иван Безруков, а затем Михаил Рахманов.