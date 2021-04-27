«Сарыарка» стала чемпионом Казахстана
В финальной серии карагандинцы обыграли «Арлан».
В финальной серии карагандинцы обыграли «Арлан».
ХК «Сарыарка» стала чемпионом Казахстана по хоккею, победив «Арлан» в шестом матче финальной серии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Решающая встреча прошла в Кокшетау и завершилась выигрышем гостей со счетом 2:0. До середины третьего тайма на табло горели нули.
Гости отличись на 54-й минуте и за несколько секунд до финальной сирены. Сначала отличился Иван Безруков, а затем Михаил Рахманов.
Таким образом, «Сарыарка» выиграла серию у «Арлана» с общим счетом 4−2. При этом клуб из Кокшетау вел в серии 2−0, но затем проиграл четыре встречи подряд.