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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» стала чемпионом Казахстана

В финальной серии карагандинцы обыграли «Арлан».

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ХК «Сарыарка» стала чемпионом Казахстана по хоккею, победив «Арлан» в шестом матче финальной серии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Решающая встреча прошла в Кокшетау и завершилась выигрышем гостей со счетом 2:0. До середины третьего тайма на табло горели нули.

Гости отличись на 54-й минуте и за несколько секунд до финальной сирены. Сначала отличился Иван Безруков, а затем Михаил Рахманов.

Таким образом, «Сарыарка» выиграла серию у «Арлана» с общим счетом 4−2. При этом клуб из Кокшетау вел в серии 2−0, но затем проиграл четыре встречи подряд.

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