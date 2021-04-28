Игорь Знарок возглавил клуб Женской хоккейной лиги «Белые медведицы»
ТАСС, 28 апреля. Игорь Знарок назначен на пост главного тренера челябинского клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Белые медведицы». Об этом сообщает
ТАСС, 28 апреля. Игорь Знарок назначен на пост главного тренера челябинского клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Белые медведицы». Об этом сообщает
В начале апреля было объявлено о создании челябинского клуба, который начнет выступление в ЖХЛ с сезона-2021/22.
«Приглашение стать главным тренером женской команды стало очень неожиданным. Это новый вызов в моей тренерской карьере. Девочки — это другая психология, — сказал Знарок. — Все будет
Игорь Знарок является братом бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка. Ранее он возглавлял челябинские «Челмет» и «Мечел», нижегородский клуб «Торпедо-Горький», а также юниорскую сборную России.
Женская хоккейная лига основана в 2015 году. В сезоне-2019/20 победителем чемпионата стал китайский клуб «КРС Ванке Рейз».