Игорь Знарок возглавил клуб Женской хоккейной лиги «Белые медведицы»

В начале апреля было объявлено о создании челябинского клуба, который начнет выступление в ЖХЛ с сезона-2021/22.

«Приглашение стать главным тренером женской команды стало очень неожиданным. Это новый вызов в моей тренерской карьере. Девочки — это другая психология, — сказал Знарок. — Все будет по-новому, с одной стороны, тяжело, с другой — крайне интересно».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc831b8a74e1f0fc42ed" data-vnd="bc831b8a74e1f0fc42ed" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc831b8a74e1f0fc42ed" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Игорь Знарок является братом бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка. Ранее он возглавлял челябинские «Челмет» и «Мечел», нижегородский клуб «Торпедо-Горький», а также юниорскую сборную России.