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14:37 (мск), источник: Sport24

Вратарь женской сборной России рассказала о сексе перед матчами

Вратарь женской сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала, что девушек, в отличие от мужчин, не ограничивают в сексе перед футбольными матчами.

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Источник: Instagram

«Что касается секса перед матчами, то это мужчинам нельзя. А девушкам — почему бы и нет? Я знаю, что в Германии, например, тренеры запрещали мужским командам. А у нас этот момент никто не контролирует. Разговоров о том, можно или нельзя, даже не всплывает. Полнейшая демократия, да», — сказала 35-летняя Эльвира на ютуб-канале Коммент. Шоу.

Тодуа также высказалась на тему беременности в женском футболе: «У нас в контрактах прописано, что клуб обязуется платить декретные, никто никого не кинет. Такой пункт в контрактах есть у нас в ЦСКА, но так не везде. Есть и такое, что контракт прекращается, если ты забеременела. Много ли у нас семейных? Если сравнивать с мужским футболом, то нет, не много».

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